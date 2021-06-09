2021 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem Ayı Hangi Ayda Başlayacak, Yapılacak İbadetler Nelerdir?
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2021 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem Ayı Hangi Ayda Başlayacak, Yapılacak İbadetler Nelerdir?

2021 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem Ayı Hangi Ayda Başlayacak, Yapılacak İbadetler Nelerdir?
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Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00:00 da değil güneş batması ile geçilir. 9 Ağustos 2021 tarihinde Pazartesi günü Muharrem Ayı başlayacak ve 7 Eylül 2021 tarihinde Salı günü sona erecek. Peki, 2021 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem Ayı Hangi Ayda Başlayacak, Yapılacak İbadetler Nelerdir?

Hicri Yılbaşı veya 1 Muharrem hicri takvime göre Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. İslami takvime göre bir sonraki güne saat 00:00 da değil güneş batması ile geçilir. 9 Ağustos 2021 tarihinde Pazartesi günü Muharrem Ayı başlayacak ve 7 Eylül 2021 tarihinde Salı günü sona erecek. Peki, 2021 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem Ayı Hangi Ayda Başlayacak, Yapılacak İbadetler Nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

2021 MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü olarak ifade edilmektedir. Muharrem ayı 2021 yılında 9 Ağustos'ta başlıyor. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba günü.

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus'un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris'in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub'un oğlu Hazret-i Yusuf'a kavuşması, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çıkması, Hazret-i Eyyüb'ün hastalıktan kurtulması, Hazret-i Musa'nın Kızıldeniz'i geçmesi, Hazret-i İsa'nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

Öteden beri Kureyş de, Resulullah da Aşûre günü oruç tutardı. Medine'ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Medine'de aşûre günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da, (Allah'ın İsrail oğullarını düşmanından kurtardığı bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah efendimiz de, Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layıkım) buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

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2021 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem Ayı Hangi Ayda Başlayacak, Yapılacak İbadetler Nelerdir? - Haberler
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