2021 MSÜ başvuruları son gün ne zaman? Son başvuru tarihi nedir? MSÜ nedir?

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) için başvurular 23 Şubat 2021'e kadar yapılabilecek. Söz konusu sınava katılım sağlayarak, TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, başvurular devam ederken sınav tarihine odaklandı. Peki, 2021 MSÜ başvuruları son gün ne zaman? Son başvuru tarihi nedir?

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) için başvurular 23 Şubat 2021'e kadar yapılabilecek. Söz konusu sınava katılım sağlayarak, TSK'da bir kariyer hedefleyen yüz binlerce genç, başvurular devam ederken sınav tarihine odaklandı. Peki, 2021 MSÜ başvuruları son gün ne zaman? Son başvuru tarihi nedir? İşte detaylar haberlerimizde...

2021 MSÜ BAŞVURU TARİHLERİ, SON GÜN NE ZAMAN?

2021-Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)

başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak 27 Ocak 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

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MSÜ 2021 Başvuru Tarihleri 27 Ocak - 23 Şubat 2021 olarak belirlenmiştir.

MSÜ SINAVI NEDİR?

MSÜ aday belirleme sınavı, Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 19 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Protokol uyarınca, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınavdır. ÖSYM tarafından yapılır ve değerlendirilir.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM sınav ücretleri her sene değişiyor. 2021 MSÜ sınavı ücreti bu sene 110 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödeniyor.

2021 MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2021 MSÜ 4 Nisan 2021 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. 2021 MSÜ sınavı saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

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