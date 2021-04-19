2021 MSI turnuvasına katılacak takımların tamamı belli oldu!

Mayıs ayında düzenlenecek MSI turnuvasının katılımcıları belli oldu. 2021 MSI turnuvasına katılan takımlar neler?

6 Mayıs Perşembe günü başlayıp 23 Mayıs Pazar günü sonlanacak 2021 MSI(Sezon Ortası Turnuvası)'na katılacak on iki takımın tamamı dün akşam oynanan CBLOL final serisinin ardından belli oldu. Her bölgeden bir temsilcinin yer alacağı turnuvada takımlar daha önce Mart ayının sonunda çekilen ile bölgelerine göre üç farklı gruba dağıtılmıştı.

2021 MSI TURNUVASI GRUPLARI

A grubu: RoyalNeverGiveUp (LPL), GAM Esports (VCS), Unicorns Of Love (LCL),Pentanet GG (LCO)

B grubu: Mad Lions (LEC), PSG Talon (PCS), fastPay Wildcats (TCL), Pain Gaming (CBLOL)

C grubu: Damwon KIA (LCK), Cloud9 (LCS), Infınıty Esports (LLA), DetonatioN FocusMe (LJL)

Her takım grup aşamasında birbiriyle iki maç yapacak. Gupların ilk iki sırasında yer alan takımlar bir üst tura yükselecek. Üst tura yükselen altı takım tıpkı grup aşamasındaki gibi rakipleriyle ikişer maç yapacak. Sıralamada en üst sırada yer alan dört takım yarı finale yükselecek. Yarı finale kalan takımlar beş maç üzerinden oynanacak seriler sonucunda finale yükselecek. 11.9 yamasında oynanacak turnuvada Gwen ve Viego takımlar tarafından seçilemeyecek.

Kaynak: Playerbros