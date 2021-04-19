2021 MSI turnuvasına katılacak takımların tamamı belli oldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 MSI turnuvasına katılacak takımların tamamı belli oldu!

2021 MSI turnuvasına katılacak takımların tamamı belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Mayıs ayında düzenlenecek MSI turnuvasının katılımcıları belli oldu. 2021 MSI turnuvasına katılan takımlar neler?

6 Mayıs Perşembe günü başlayıp 23 Mayıs Pazar günü sonlanacak 2021 MSI(Sezon Ortası Turnuvası)'na katılacak on iki takımın tamamı dün akşam oynanan CBLOL final serisinin ardından belli oldu. Her bölgeden bir temsilcinin yer alacağı turnuvada takımlar daha önce Mart ayının sonunda çekilen ile bölgelerine göre üç farklı gruba dağıtılmıştı.

2021 MSI TURNUVASI GRUPLARI

A grubu: RoyalNeverGiveUp (LPL), GAM Esports (VCS), Unicorns Of Love (LCL),Pentanet GG (LCO)

B grubu: Mad Lions (LEC), PSG Talon (PCS), fastPay Wildcats (TCL), Pain Gaming (CBLOL)

C grubu: Damwon KIA (LCK), Cloud9 (LCS), Infınıty Esports (LLA), DetonatioN FocusMe (LJL)

Her takım grup aşamasında birbiriyle iki maç yapacak. Gupların ilk iki sırasında yer alan takımlar bir üst tura yükselecek. Üst tura yükselen altı takım tıpkı grup aşamasındaki gibi rakipleriyle ikişer maç yapacak. Sıralamada en üst sırada yer alan dört takım yarı finale yükselecek. Yarı finale kalan takımlar beş maç üzerinden oynanacak seriler sonucunda finale yükselecek. 11.9 yamasında oynanacak turnuvada Gwen ve Viego takımlar tarafından seçilemeyecek.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Burak Sergen Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2021 MSI turnuvasına katılacak takımların tamamı belli oldu!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:35:43. #1.15#

title