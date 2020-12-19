2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi
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2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi

19.12.2020 00:22 | Son Güncelleme: 19.12.2020 00:27

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri tamalandı.

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi

ANKARA - 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu bütçe görüşmeleri tamalandı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşmalardan sonra elektronik oylama yapıldı. 2021 Merkezi yönetim Bütçe kanun Teklifi için 509 milletvekili oy kullandı. 316 milletvekili 'kabul', 193 milletvekili 'red' oyu kullandı. Ayrıca, 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi oylaması yapıldı. Oylamada 508 milletvekili oy kullandı. 312 milletvekili 'kabul', 196 milletvekili 'red' oyu verdi.

2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi
2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi
2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi
2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifleri kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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