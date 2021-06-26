2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı Tenis Turnuvası Tamamlanan Final Müsabakalarının Ardından Sona Erdi

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın açılış maçıyla başlayan "2021 Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı" tenis turnvası sona erdi.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın açılış maçıyla başlayan "2021 Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı" tenis turnvası sona erdi. İstiklal Marşının kabulünün 100. Yılı dolayısıyla ilan edilen "2021 Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Yılı" kapsamında, Valiliğimiz ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi başta olmak üzere İlimiz genelinde kurumlarımız tarafından etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu kapsamda düzenlenen tenis turnuvası dün oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi. Final müsabakalarını kazanan 40 yaş ve üstü kategorisinde Vali Ali Arslantaş, 20 yaş ve üstü kategorisinde Kerem Ünlü, 40 yaş ve üstü bayanlar kategorisinde Zahide Taş şampiyon oldular. 3 kategoride düzenlenen turnuva 22 Haziran 2021 Salı günü başlayarak, 25 Haziran 2021 Cuma günü sona erdi. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Cumhuriyet Savcısı Ramazan Coşkun, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya'nın da katıldığı turnuva 26 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Tenis Federasyonu Burdur İl Temsilcliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvanın sona ermesinin ardından, dereceye giren sporcuların kupa, madalya ve katılım belgeleri Burdur Valisi Ali Arslantaş, Burdur Milletvekili Sayın Bayram Özcelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından takdim edildi. Vali Arslantaş, ödülünü oğlu Ali Arslantaş'a takdim etti. Güzel görüntülere sahne olan tören birlikte fotoğraf çekimi ile son buldu. Vali Arslantaş kupa ve madalya töreni öncesi yaptığı değerlendirmede; "Mehmet Akif biliyorsunuz Burdur Milletvekili, Burdurlu değil ama Burdur'u tercih etmiş, bu durum İlimi için her zaman gurur vesilesi olmuştur. Bu hatırlatmayı yapmak istedim. Düzenlenen bu turnuva vesilesiyle 20'li yaşlardan 60'lı yaşlara kadar tenis sporuna gönül veren tenis severler, tenis oyuncuları bir araya geldiler. Kadını, erkeği, genciyle, görsel şöleni ben keyifle izledim. Karı-koca katılanlar vardı. Onları ayrıca tebrik ettim. Kardeş, akraba komşu katılanlar, oyuncu gruplarından katılanlar vardı. Bizde sizlerle beraber olmak için katıldık. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Ailenize, eş ve çocuklarınıza selamlarımızı iletirseniz memnun olurum"

DERECEYE GİREN SPORCULAR + 40 ERKEKLER

1. Ali Arslantaş

2. Orhan Kemerkaya

3. Hakan Şimşek

4. Durali Özdemir

+ 40 KADINLAR

1. Zahide Taş

2. Gülsüm Şimşek

3. Gülşen Önder

4. Şerife Gümüşay

+20 ERKEKLER

1. Kerem Ünlü

2. Ramazan Coşkun

3. Hüseyin Karaoğlu

4. Zeki Özkan

Kaynak: Habermetre