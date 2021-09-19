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2021 Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'da düzenlenen ikinci ayağı tamamlandı

AA / Emre Doğan - Haberler | Spor
2021 Mas Güreşi Dünya Kupası'nın İstanbul'da düzenlenen ikinci ayağı tamamlandı

Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen 2021 Mas Güreşi Dünya Kupası'nın ikinci ayağı tamamlandı.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun ev sahipliğinde Dünya Mas Güreşi Federasyonu tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen 2021 Mas Güreşi Dünya Kupası'nın ikinci ayağı tamamlandı.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci ve son gününde oynanan müsabakaları Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile diğer davetliler takip etti.

Mas Güreşi Dünya Kupası'nda 12 ülkeden yaklaşık 150 sporcu mücadele etti. Organizasyonda 9'u erkek ve 5'i kadın olmak üzere toplam 14 kategoride müsabakalar yapıldı.

Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmaların ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Bilal Erdoğan, organizasyonun kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'de geleneksel sporların gelişmesi için Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bütün üye kuruluşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Mas Güreşi Dünya Kupası'nın ilk kez Türkiye'de düzenlendiğinin altını çizen Erdoğan, "Dünya Mas Güreşi Federasyonunun bir etkinliğini İstanbul'da yapmasından memnuniyet duyuyoruz. Mas güreşini ilgiyle izlediğinizi ve çocuklarınızın beğendiğini belirliyoruz. Bütün sporculara başarılar diliyorum. Mas güreşinin dünyada büyüyerek ve güçlenerek ilerlemesinde federasyona ve özellikle Yakutistanlı kardeşlerimize her türlü desteği vereceğimizi söylemek istiyorum. Madalya kazanan sporcuları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, organizasyonun gerçekleştirildiği salonun yanında yer alan alanda iki gün boyunca ücretsiz olarak okçuluk, ok savaşları, binicilik ve geleneksel çocuk oyunları etkinlikleri düzenlendi. Ayrıca Mas Güreşi Dünya Kupası'nı takip eden 50 seyirciye, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

AA / Emre Doğan - Spor Haberleri
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