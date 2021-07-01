2021 Lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
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2021 Lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2021 Lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber milyonlarca öğrenci LGS tercihleri ne zaman yapılacak? diye araştırmaktadır. Peki, 2021 Lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak?

Öğrenciler LGS tercihleri için yüzdelik dilimleri kullanarak okulların taban puanları ve kontenjanlarına göre tercih yapacak olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, 2021 Lise tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar haberimizde…

2021 LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Milli Eğitim Bakanlığınca açıklanan 2021 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, lise tercihleri 5-16 Temmuz tarihleri arasında yapılabilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kılavuzuna göre, yerleştirme sonuçları 26 Temmuz 2021'de açıklanacak.

LİSE ÖZEL OKUL KAYIT TARİHLERİ

1. KAYIT DÖNEMİ

* 1-2 ve 5 Temmuz 2021: 1. Ön Kayıtlar/ Burs başvurularının alınması

* 6 Temmuz 2021: Asil Liste Kesin Kayıtları

* 7 Temmuz 2021: Yedek Liste Kesin Kayıtları

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