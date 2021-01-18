2021 LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS konuları neler? LGS sınav tarihi!

Birçok sınavların koronavirüs sebebiyle ertelenmesi sonrası adaylar, 2021 LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS konuları neler? LGS sınav tarihi! gibi konuları araştırmaya başladı. MEB tarafından açıklanan bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

2021 sınav tarihleri MEB tarafından yayınlandı. Adayların merakla beklediği 2021 LGS ne zaman yapılacak? 2021 LGS konuları neler? LGS sınav tarihi! LGS müfredatı, konuları haberimizde yer almaktadır.

2021 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, bu yıl LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Pandemi nedeniyle Liseye Geçiş Sınavı geçtiğimiz yıl otomatik olarak yapıldı.

2021 LGS KONULARI NELER?

2021 sınav tarihleri ve konuları adaylar tarafından merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı konu ile ilgili;

"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir." dedi.