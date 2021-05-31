2021 LCK Yaz Mevisimi 9 Haziran'da başlıyor!
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2021 LCK Yaz Mevisimi 9 Haziran'da başlıyor!

2021 LCK Yaz Mevisimi 9 Haziran'da başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

LCK heyecanı çok yakında geri dönüyor.Geçtiğimiz mevsimin en büyük hayal kırıklığı Afreeca Freecs bu sefer şeytanın bacağını kırabilecek mi?

Geçtiğimiz mevsim birçok sürprize sahne olan, Damwon KIA'nın finalde GenG'yi mağlup etmesiyle şampiyon olarak bitirdiği Kore ligi LCK 9 Haziran tarihinde tüm heyecanıyla geri dönüyor. Çoğu takım mevcut kadrosunu korurken Afreeca Freecs ve Nongshim RedForce yeni koç eklemesi yaptı.

LCK'in lig formatından bahsetmekte fayda var. 9 Haziran Çarşamba günü Fredit BRION vs Liv Sandbox maçı ile başlayacak normal sezon 15 Ağustos Pazar günü sona erecek.Normal sezon mücadeleleri üç maçlık seri üzerinden oynanacak. Ligden düşme sisteminin kaldırılması sebebiyle Yaz Mevsimi'nde geçtiğimiz sezonki on takım mücadele verecek. Normal sezonun ardından yeni play-off formatı içerisinde sezonu ilk altı sırada tamamlayan takımların büyük final macerası başlayacak.

Maçlar LCK Twitch kanalı üzerinden İngilizce dilinde canlı yayınlanacak. Ligin sponsorluğunu Woori Bank, SecretLab, McDonalds, Logitech, Hp Omen, TikTok, kakaopage ve KLEVV markaları üstlenecek.

İşte LCK 2021 Yaz Mevsimi ilk hafta maçları:
9 Haziran

  • BRO vs LSB — 11: 00
  • SKT vs HLE — 14: 00

10 Haziran

  • KT vs NS — 11: 00
  • GEN vs DRX — 14: 00

11 Haziran

  • AF vs BRO — 11: 00
  • DK vs SKT — 14: 00

12 Haziran

  • NS vs LSB — 11: 00
  • HLE vs GEN — 14: 00

13 Haziran

  • KT vs DK — 11: 00
  • DRX vs AF — 14: 00

Kaynak: Playerbros

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