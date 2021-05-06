2021 Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yılın kadın sporcusu ise Japon tenisçi Naomi Osaka seçildi.

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yılın kadın sporcusu ise Japon tenisçi Naomi Osaka seçildi.

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, İspanya'nın Sevilla kentinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen törende belli oldu.

Geçen sezonki Fransa Açık şampiyonluğuyla kariyerinin 20. grand slam zaferine ulaşan İspanyol tenisçi Nadal, 2011'in ardından ikinci kez yılın erkek sporcusu ödülünü kazandı.

2018'den bu yana her yıl bir grand slam kazanan ve tek kadınlar dünya sıralamasının zirvesine yükselen ilk Asyalı tenisçi olan Osaka, yılın kadın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Geçen sene hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayern Münih, yılın takımı oldu.

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) 50 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Kansas City Chiefs'in yıldızı Patrick Mahomes ise yılın en iyi çıkış yapan sporcusu seçildi.

Dağıtılan ödüller şöyle:

Yılın erkek sporcusu: Rafael Nadal (İspanya - Tenis)

Yılın kadın sporcusu: Naomi Osaka (Japonya - Tenis)

Yılın takımı: Bayern Münih (Almanya - Futbol)

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Patrick Mahomes (ABD - Amerikan futbolu)

Yılın geri dönüşü: Max Parrot (Kanada - Snowboard)

Yılın en iyi spor anı: Chris Nikic (ABD - Triatlon)

Yılın sporcu destekçisi: Lewis Hamilton (Büyük Britanya - Otomobil sporları)

İlham ödülü: Muhammed Salah (Mısır - Futbol)

İyilik için spor ödülü: Kickformore (Almanya - Futbol)

Yaşam boyu başarı ödülü: Billie Jean King (ABD - Tenis)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya