2021 Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu

2021 Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yılın kadın sporcusu ise Japon tenisçi Naomi Osaka seçildi.

Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde yılın erkek sporcusu İspanyol tenisçi Rafael Nadal, yılın kadın sporcusu ise Japon tenisçi Naomi Osaka seçildi.

Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en saygın ödüllerinden kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'ni bu yıl kazananlar, İspanya'nın Sevilla kentinin ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen törende belli oldu.

Geçen sezonki Fransa Açık şampiyonluğuyla kariyerinin 20. grand slam zaferine ulaşan İspanyol tenisçi Nadal, 2011'in ardından ikinci kez yılın erkek sporcusu ödülünü kazandı.

2018'den bu yana her yıl bir grand slam kazanan ve tek kadınlar dünya sıralamasının zirvesine yükselen ilk Asyalı tenisçi olan Osaka, yılın kadın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Geçen sene hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayern Münih, yılın takımı oldu.

Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) 50 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Kansas City Chiefs'in yıldızı Patrick Mahomes ise yılın en iyi çıkış yapan sporcusu seçildi.

Dağıtılan ödüller şöyle:

Yılın erkek sporcusu: Rafael Nadal (İspanya - Tenis)

Yılın kadın sporcusu: Naomi Osaka (Japonya - Tenis)

Yılın takımı: Bayern Münih (Almanya - Futbol)

Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu: Patrick Mahomes (ABD - Amerikan futbolu)

Yılın geri dönüşü: Max Parrot (Kanada - Snowboard)

Yılın en iyi spor anı: Chris Nikic (ABD - Triatlon)

Yılın sporcu destekçisi: Lewis Hamilton (Büyük Britanya - Otomobil sporları)

İlham ödülü: Muhammed Salah (Mısır - Futbol)

İyilik için spor ödülü: Kickformore (Almanya - Futbol)

Yaşam boyu başarı ödülü: Billie Jean King (ABD - Tenis)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Serdar Aziz Yılmaz Vural Sergen Yalçın Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2021 Laureus Dünya Spor Ödülleri sahiplerini buldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 22:43:55. #1.16#

title