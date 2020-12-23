2021 KYK ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?
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2021 KYK ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

23.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:14
2021 KYK ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar?

Son dakika gelişmelerinden biri olarak sunulan KYK burs ve kredi ücretleri sonrası, KYK ne zaman yatacak? sorusu merak konusu oldu. Peki, 2021 KYK ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar? KYK burs ve kredi ödeme tarihleri!

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Başvurularını yapan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından heyecanla ödemeleri beklemeye başladılar. Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Kurum tarafından yapılan açıklamada ilk ödemenin hangi ayda başlayacağı duyuruldu. İşte detaylar..

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?

KYK burs ve kredi ücretleri 2020 yılında lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 liraydı.

2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafondan duyuruldu. 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs verileceği açıklandı.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, taahhütnamesini onaylayan öğrencilere ekim ayını da kapsayacak şekilde geriye dönük toplu bir ödeme yapılacak. İlk ödeme ise ocak ayında yapılacak.

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