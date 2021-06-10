2021 kurban fiyatları kaç lira? Kurban kesin bedelleri ne kadar olacak? Yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatları!

DİB Başkanı Ali Erbaş, 2021 senesinde vekalet yolu ile kurban kesim fiyatlarının miktarlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Peki, 2021 kurban fiyatları kaç lira olacak? Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1.125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Fiyatlar geçen yıla göre, yurt içinde 150 TL artarken, yurt dışında 100 TL artış gösterdi. Peki, 2021 kurban bayramı kurban fiyatları ne kadar? Geçtiğimiz yıl kaç tl idi?