ÖSYM tarafından uygulanan Kpss oturumları tamamlandı. 2021 Yılında KPSS sınavlarına giren adaylar KPSS sonuç belgesi için arayışa geçti. KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu olurken, ÖSYM 2021 sınav takviminde KPSS sonuçları tarihini yayımladı. ÖSYM, KPSS sonuçlarının Eylül ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu ve tarih bilgisini verdi. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS ne zaman açıklanacak? KPSS 2021 sonuçları açıklanma tarihi! İşte detaylar haberimizde...

2021 KPSS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 16 Eylül tarihinde erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

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KPSS NEDİR?

KPSS, Kamu Personel Seçme Sınavı olarak bilinmektedir. ÖSYM tarafından hazırlanan ve her sene kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yapılan bir sınav olarak öne çıkıyor. Adayların mezun olduğu bölüm ile beraber alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan bir sınavdır. Bu bağlamda yapılacak olan sınav ile beraber kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılmak suretiyle gerçekleştirilir.

KPSS NE İŞE YARAR?

Eğitim ve mesleğe bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı gerçekleştirilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu sayede nitelikli eleman alımı sağlanır. Bir yıl içerisinde milyonlarca insan Kamu Personel Seçme sınavına giriş yapar. Bazen KPSS sınavları 2 yılda bir gerçekleşirken bazıları ise her sene yapılır. Bu durum ortaöğretim ve ön lisans ile lisans mezunu olunmasına bağlı değişkenlik gösterir.

KPSS TÜRLERİ NELERDİR?

KPSS genel olarak puan türleri üzerine ele alınır ve atama gerçekleştirilir. Böylece hem mesleki açıdan hem de eğitime bağlı olarak memur kadroları doldurulmuş olur. Bu doğrultuda 3 farklı KPSS puan türü yer almaktadır. Bunlar P1, P2, P3 olarak ele alınır. Her bir puan türü farklı alanı göstermektedir ve bu alanlar üzerinde KPSS sınavı bağlamında atama sağlanır.

- KPSS P1 puanı genel yetenek ve genel kültür puanlarının ele alınması ile hesaplanır. Genel yetenek %70 ve genel kültür ise %30 üzerinden hesaplama yapılır.

- KPSS P2 puanı ise genel yetenek yüzde altmış ve genel kültür %40 üzerinden saplama ile gerçekleşir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

- Aynı şekilde KPSS P3 puanı ise eşit oranda genel yetenek ve genel kültür üzerinden hesaplanır. Bu puan türü lisans için gerçekleştirilir.

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