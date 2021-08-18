2021 kpss ne zaman açıklanacak?
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2021 kpss ne zaman açıklanacak?

2021 kpss ne zaman açıklanacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen KPSS ÖABT sınavı sonrası adaylar KPSS'nin ne zaman açıklanacağını merak etti. Heyecanla sonuçları bekleyen adaylar. KPSS açıklandı mı ve KPSS ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtları merak edildi.

KPSS sınavına katılan adaylar sınavların sonuçlarını beklemeye başladı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Adaylar sonuçları beklerkenKPSS açıklandı mı ve KPSS ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, KPSS açıklandı mı? KPSS ne zaman açıklanacak?

KPSS AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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