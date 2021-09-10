2021 KPSS açıklandı mı? 2021 KPSS sonuç açıklama ekranı açıldı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen KPSS ÖABT sınavı sonrası adaylar KPSS'nin ne zaman açıklanacağını merak etti. Heyecanla sonuçları bekleyen adaylar. 2021 KPSS açıklandı mı ve 2021 KPSS sonuç açıklama ekranı açıldı mı, gibi soruların yanıtları merak edildi.

Adaylar sonuçları beklerkenKPSS açıklandı mı ve KPSS ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, KPSS açıklandı mı? KPSS ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS sonuç açıklama ekranı açıldı mı? 2021 KPSS açıklandı mı? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedi

2021 KPSS AÇIKLANDI MI?

KPSS Lisans Sınav sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.