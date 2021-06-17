2021 Köydes Projeleri
İLÇESEKTÖRPROJE ADIMERKEZYolBeylerhan - Köprübaşı Arası 2, 50 km 1. Kat Asfalt Yapım İşiMERKEZYolAktaş - Selviler Arası 2, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşiMERKEZYolKayaağıl Karabol Mah. Yolu - Bölme Mah. Arası 4, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşiMERKEZYolÇamyazı Köyü 1, 00 km 2.
İLÇE
SEKTÖR
PROJE ADI
MERKEZ
Yol
Beylerhan - Köprübaşı Arası 2, 50 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Aktaş - Selviler Arası 2, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Kayaağıl Karabol Mah. Yolu - Bölme Mah. Arası 4, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Çamyazı Köyü 1, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Kısık Köyü 0, 65 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Yeniköy Köyü Dumanlar Mahallesi, Topallar Mahallesi, Yenişehir Arası 6, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Üçkuyular Köyü Kadılar Mahallesi ile Dikmenler Mahallesi Arası 2. 000 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Örencik Köyü Aktaş Mahallesi 2. 000 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Demirören Köyü 0, 55 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Mesudiye Köyü 2. 750 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi
MERKEZ
Yol
Halilefendi Çiftliği Köyü - Karakuyu Arası Menfez Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Çatalbayır Köyü İçme Suyu Terfi-İsale Hatları ve Depo Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Kaşbelen Köyü Ek Şebeke Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Demirören Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Sorkun Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Kediyünü Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Karlık Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Dağdemirler Köyü İçme Suyu Terfi-İsale Hattı Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Eskigüney Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Kırka Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Ürünköy İçmesuyu Sondajı Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Gücer Köyü İçme Suyu SondajıTesisi Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Çınarcık Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Yeşildere Köyü İçmesuyu Ek Şebeke ve Terfi Hattı Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Yapağılar Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi
MERKEZ
İçme Suyu
Kapancık Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi
MERKEZ
Atık Su
Karacahisar Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
MERKEZ
Atık Su
Kayaağıl Köyü Karabol Mah. Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
MERKEZ
Atık Su
Yeşildere Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
MERKEZ
Atık Su
Selvioğlu Köyü Karabacaklar Mah. Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
MERKEZ
Atık Su
Eynihan Köyü Küplemezler Mah. Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
MERKEZ
Atık Su
Selviler Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
BANAZ
Yol
Ovacık Köyü - Burhaniye arası 4, 30 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi
BANAZ
Yol
Banaz Köyü - Hatıplar Köyü arası 2, 20 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Hasan Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Yazıtepe Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Çöğürlü Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Derbent Köyü Sulu Tarım(Trafo) Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Kızılhisar Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Paşacık Köyü 1 Km İçme Suyu Hattı Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Kavacık Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Kaylı Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Kaplangı İçme Suyu Hat Yenileme Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Muratlı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi
BANAZ
İçme Suyu
Balcıdamı Köyü İçme suyu hattı Yenileme İşi
BANAZ
İçme Suyu
Bağkonak Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi
BANAZ
Atık Su
Kızılhisar Köyü Danaoğlu Damları Mahallesi Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
BANAZ
Atık Su
Dümenler Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
BANAZ
Atık Su
Öksüz Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi
BANAZ
Atık Su
Banaz Köyü Fosseptik Yenileme Yapım İşi
BANAZ
Atık Su
Şaban Köyü Kanalizasyon hattı Yapım İşi
EŞME
Yol
Kilitli Parke Taşı Döşenmesi İşi (59 Köye, 79. 822 m2)
KARAHALLI
Yol
Paşalar - Kavaklı Araso 1, 60 km 1. Kat Asfalt Yol Yapım İşi
KARAHALLI
Yol
Paşalar Yol Ayrımı 0, 40 km 1. Kat Asfalt Yol Yapım İşi
KARAHALLI
İçme Suyu
Alfaklar Köyü Su Deposu Tamir ve Tadilat Yapım İşi
KARAHALLI
İçme Suyu
Delihıdırlı İçmesuyu Tesisi Bakım-Onarım Yapım İşi
KARAHALLI
İçme Suyu
Dumanlı Köyü Su Deposu Tamir ve Tadilat Yapım İşi
KARAHALLI
İçme Suyu
Duraklı Köyü Su Deposu Yapım İşi
KARAHALLI
İçme Suyu
Paşalar Köyü Su Deposu Yapım İşi
SİVASLI
Yol
Ağaçbeyli köy içi yolları 3, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi
SİVASLI
Yol
Yayalar-Budaklar arası 1, 00 km 1. Kat Sathi Kaplama İşi
SİVASLI
Yol
Karaboyalık girişi 0, 15 km 1. kat sathi asfalt kaplama
SİVASLI
Yol
Cinoğlu-Özbeyli arası 0, 15 km 1. kat sathi asfalt kaplama
SİVASLI
Yol
Sazak-Selçikler arası 1, 80 km 2. kat sathi asfalt kaplama
SİVASLI
Yol
Yayalar-Budaklar arası 1, 60 km 2. Kat Sathi Kaplama İşi
SİVASLI
Yol
Hanoğlu-Tüllüce Mahallesi arası 3, 00 km 2. Kat Sathi Kaplama İşi
SİVASLI
Yol
Yayalar 1, 20 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi
SİVASLI
İçme Suyu
Hacım Köyü İçme Suyu Şebeke Yenilenmesi İşi
SİVASLI
İçme Suyu
Eldeniz Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi
SİVASLI
İçme Suyu
Özbeyli Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı ve ENH Yapım İşi
ULUBEY
Yol
Omurca-Çardak-Çırpıcılar 13. 3 km 2. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi
ULUBEY
Yol
Sülümenli Köy İçi 1 km ve Çamlıbel-Hanyeri-Kurudere Grup Yolu 18 Km 2. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi
ULUBEY
Yol
İnay Köyü Deredam Mahallesi Menfez Yapım İşi.
ULUBEY
Yol
Ulubey Külçen - Avgan Arası 1, 00 km 1. Kat Asfalt Kaplama yapım İşi
ULUBEY
İçme Suyu
Gedikler Köyü Ozmoz Arıtma Tesisi Yapım İşi
Kaynak: Habermetre