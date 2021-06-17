2021 Köydes Projeleri
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2021 Köydes Projeleri

2021 Köydes Projeleri
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İLÇESEKTÖRPROJE ADIMERKEZYolBeylerhan - Köprübaşı Arası 2, 50 km 1. Kat Asfalt Yapım İşiMERKEZYolAktaş - Selviler Arası 2, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşiMERKEZYolKayaağıl Karabol Mah. Yolu - Bölme Mah. Arası 4, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşiMERKEZYolÇamyazı Köyü 1, 00 km 2.

İLÇE

SEKTÖR

PROJE ADI

MERKEZ

Yol

Beylerhan - Köprübaşı Arası 2, 50 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Aktaş - Selviler Arası 2, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Kayaağıl Karabol Mah. Yolu - Bölme Mah. Arası 4, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Çamyazı Köyü 1, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Kısık Köyü 0, 65 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Yeniköy Köyü Dumanlar Mahallesi, Topallar Mahallesi, Yenişehir Arası 6, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Üçkuyular Köyü Kadılar Mahallesi ile Dikmenler Mahallesi Arası 2. 000 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Örencik Köyü Aktaş Mahallesi 2. 000 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Demirören Köyü 0, 55 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Mesudiye Köyü 2. 750 m2 Kilitli Beton Parke Yapım İşi

MERKEZ

Yol

Halilefendi Çiftliği Köyü - Karakuyu Arası Menfez Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Çatalbayır Köyü İçme Suyu Terfi-İsale Hatları ve Depo Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Kaşbelen Köyü Ek Şebeke Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Demirören Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Sorkun Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Kediyünü Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Karlık Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Dağdemirler Köyü İçme Suyu Terfi-İsale Hattı Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Eskigüney Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Kırka Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Ürünköy İçmesuyu Sondajı Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Gücer Köyü İçme Suyu SondajıTesisi Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Çınarcık Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Yeşildere Köyü İçmesuyu Ek Şebeke ve Terfi Hattı Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Yapağılar Köyü İçmesuyu Sondajı Yapım İşi

MERKEZ

İçme Suyu

Kapancık Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi

MERKEZ

Atık Su

Karacahisar Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi

MERKEZ

Atık Su

Kayaağıl Köyü Karabol Mah. Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi

MERKEZ

Atık Su

Yeşildere Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi

MERKEZ

Atık Su

Selvioğlu Köyü Karabacaklar Mah. Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi

MERKEZ

Atık Su

Eynihan Köyü Küplemezler Mah. Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi

MERKEZ

Atık Su

Selviler Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi

BANAZ

Yol

Ovacık Köyü - Burhaniye arası 4, 30 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi

BANAZ

Yol

Banaz Köyü - Hatıplar Köyü arası 2, 20 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Hasan Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Yazıtepe Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Çöğürlü Köyü İçme Suyu İsale Hattı Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Derbent Köyü Sulu Tarım(Trafo) Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Kızılhisar Köyü İçme Suyu Depo Tadilatı Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Paşacık Köyü 1 Km İçme Suyu Hattı Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Kavacık Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Kaylı Köyü İçme Suyu Şebeke Değişimi Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Kaplangı İçme Suyu Hat Yenileme Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Muratlı Köyü İçme Suyu Tesisi Yapım İşi

BANAZ

İçme Suyu

Balcıdamı Köyü İçme suyu hattı Yenileme İşi

BANAZ

İçme Suyu

Bağkonak Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi

BANAZ

Atık Su

Kızılhisar Köyü Danaoğlu Damları Mahallesi Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi

BANAZ

Atık Su

Dümenler Köyü Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi

BANAZ

Atık Su

Öksüz Köyü Ek Kanalizasyon Tesisi Yapım İşi

BANAZ

Atık Su

Banaz Köyü Fosseptik Yenileme Yapım İşi

BANAZ

Atık Su

Şaban Köyü Kanalizasyon hattı Yapım İşi

EŞME

Yol

Kilitli Parke Taşı Döşenmesi İşi (59 Köye, 79. 822 m2)

KARAHALLI

Yol

Paşalar - Kavaklı Araso 1, 60 km 1. Kat Asfalt Yol Yapım İşi

KARAHALLI

Yol

Paşalar Yol Ayrımı 0, 40 km 1. Kat Asfalt Yol Yapım İşi

KARAHALLI

İçme Suyu

Alfaklar Köyü Su Deposu Tamir ve Tadilat Yapım İşi

KARAHALLI

İçme Suyu

Delihıdırlı İçmesuyu Tesisi Bakım-Onarım Yapım İşi

KARAHALLI

İçme Suyu

Dumanlı Köyü Su Deposu Tamir ve Tadilat Yapım İşi

KARAHALLI

İçme Suyu

Duraklı Köyü Su Deposu Yapım İşi

KARAHALLI

İçme Suyu

Paşalar Köyü Su Deposu Yapım İşi

SİVASLI

Yol

Ağaçbeyli köy içi yolları 3, 00 km 2. Kat Asfalt Yapım İşi

SİVASLI

Yol

Yayalar-Budaklar arası 1, 00 km 1. Kat Sathi Kaplama İşi

SİVASLI

Yol

Karaboyalık girişi 0, 15 km 1. kat sathi asfalt kaplama

SİVASLI

Yol

Cinoğlu-Özbeyli arası 0, 15 km 1. kat sathi asfalt kaplama

SİVASLI

Yol

Sazak-Selçikler arası 1, 80 km 2. kat sathi asfalt kaplama

SİVASLI

Yol

Yayalar-Budaklar arası 1, 60 km 2. Kat Sathi Kaplama İşi

SİVASLI

Yol

Hanoğlu-Tüllüce Mahallesi arası 3, 00 km 2. Kat Sathi Kaplama İşi

SİVASLI

Yol

Yayalar 1, 20 km 1. Kat Asfalt Yapım İşi

SİVASLI

İçme Suyu

Hacım Köyü İçme Suyu Şebeke Yenilenmesi İşi

SİVASLI

İçme Suyu

Eldeniz Köyü İçme Suyu Sondaj Yapım İşi

SİVASLI

İçme Suyu

Özbeyli Köyü İçme Suyu Şebeke Hattı ve ENH Yapım İşi

ULUBEY

Yol

Omurca-Çardak-Çırpıcılar 13. 3 km 2. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi

ULUBEY

Yol

Sülümenli Köy İçi 1 km ve Çamlıbel-Hanyeri-Kurudere Grup Yolu 18 Km 2. Kat Sathi Kaplama Yapım İşi

ULUBEY

Yol

İnay Köyü Deredam Mahallesi Menfez Yapım İşi.

ULUBEY

Yol

Ulubey Külçen - Avgan Arası 1, 00 km 1. Kat Asfalt Kaplama yapım İşi

ULUBEY

İçme Suyu

Gedikler Köyü Ozmoz Arıtma Tesisi Yapım İşi

Kaynak: Habermetre

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