2021 Konya 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihi değişti Konya'da daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırılan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Konya'da daha önce 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırılan 5'inci İslami Dayanışma Oyunları, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın 2021 yılı yaz aylarına ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki 2021 Konya 5'inci İslami Dayanışma Oyunları Organizasyon Komitesi; İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Yönetim Kurulu ile 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın tarihine ilişkin istişarelerde bulundu.

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen uluslararası, kıtasal ve bölgesel spor organizasyonlarının tarihleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen toplantıda, 20-29 Ağustos 2021 tarihlerinde Konya'da yapılacak 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın, 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Karar, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın aynı tarihlerde yapılacak olması nedeniyle alındı."İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NI EN İYİ ŞEKİLDE ORGANİZE EDECEĞİZ"Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kararın ardından yaptığı açıklamada, 2021 Konya 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın en iyi şekilde organize edilmesi için çalışmaları şevkle sürdüreceklerini belirtti.Tüm dünyada yaşanan pandemi nedeniyle başta Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları olmak üzere birçok organizasyonun 2021 yılı yaz aylarına ertelendiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın tamamlanmasının hemen ardından Konya'da 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nı gerçekleştireceğiz. Bu süreçte biz çalışmalarımızı kararlılıkla yerine getirmeye devam edeceğiz. İslami Dayanışma Oyunları'nı, değer odaklı bir ortak proje olarak en iyi şekilde organize edeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA