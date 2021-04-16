2021 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe ve İstanbul Wildcats'in normal sezon ve playoff istatistikleri
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2021 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe ve İstanbul Wildcats'in normal sezon ve playoff istatistikleri

2021 Kış Mevsimi finalistleri 1907 Fenerbahçe ve İstanbul Wildcats'in normal sezon ve playoff istatistikleri
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KMF özel serisinde her iki takımın da istatistikleri sizlerle

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2021 Kış Mevsimi finaline yalnızca bir gün kaldı. kalan iki takımın da hem normal sezon hem de playoff istatistiklerine göz atarak aradaki farkı ortaya koyalım. İstatistikler takımların benimsediği oyun sisteminin ve oyuncuların performansı yansıtan verilerdir. Üzerinden okumalar yaparak final serisi için tahminde bulunabiliriz.

NORMAL SEZON

     1907 Fenerbahçe Espor

Galibiyet oranı: %47

Dakika başına hasar: 1639

İlk kan: %47.4

Oyun başına skor: 12

Oyun başına ölüm: 14.6

İlk kule: %31.6

     İstanbul Wildcats

Galibiyet oranı: %78

Dakika başına hasar: 1905

İlk kan: %55.6

Oyun başına skor: 16.9

Oyun başına ölüm: 10.6

İlk kule: %83.3

Her iki takımın normal sezon istatistiklerini karşılaştırdığımızda en belirgin fark ilk kule tarafında görünüyor. Wildcats'in Fenerbahçe'ye göre normal oyunda çok daha aktif bir oyun sergilediğini söyleyebiliriz. Hem daha fazla skor alıyorlar hem de daha az skor veriyorlar. Fenerbahçe'nin istatistiklerinden de anlayabileceğimiz üzere oyunu soğutmak üzerine bir sistem geliştirilmiş durumda.

PLAYOFF

     1907 Fenerbahçe Espor

İlk kan: %30

Oyun başına ejder sayısı: 2.2

Ortalama oyun süresi: 30: 11 dakika

İlk kule: %30

Dakika başına görüş skoru: 6.1

     İstanbul Wildcats

İlk kan: %40

Oyun başına ejder sayısı: 3.2

Ortalama oyun süresi: 33: 02 dakika

İlk kule: %40

Dakika başına görüş skoru: 6.7

Mevsim finallerinde iki takımın da istatistikleri birbirine yaklaşmış durumda. İstanbul Wildcats'in oyun süresi uzarken Fenerbahçe'nin ise neredeyse aynı kaldı. IW'nin normal sezondaki dominant oyunu da hafiflemiş durumda. Oyunu çekinmeden geç aşamaya bırakabiliyorlar. Fakat yine de erken oyunda tarafsız canavarlar üzerinde üstünlük sağlayabiliyorlar. Fenerbahçe'nin ortalama oyun süresi daha az olup ejder sayısında da rakibinden geride. Bu da takımın ya objektiflere yeteri kadar önem vermediğini ya da üstünlüğü rakiplerine kaptırdığı anlamına geliyor. Bazen maç içerisindeki dinamikler de oyunu bu yöne itebiliyor.

Finalde yukarıdaki istatistikleri doğrulayan maçlar izleyebiliriz. Wildcats'in erken oyunda inisiyatifi eline alan ve sürekli hamle deneyen taraf, Fenerbahçe'yi ise olabildiğince dayanıp taşıyıcılarını devreye sokmaya çalışan taraf olarak görebilme ihtimalimiz yüksek.

Kaynak: Playerbros

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