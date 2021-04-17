2021 Kış Mevsimi Finali'nin en değerli oyuncusu StarScreen seçildi!
Finalin en değerli oyuncusu StarScreen!
Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'ni geride bıraktık. Şampiyon 'in üst koridor oyuncusu Soner 'StarScreen'Kaya, finalin en değerli oyuncusu seçildi. Takım arkadaşlarına üst koridordan yarattığı farkla kazanma koşulu oluşturan üç maçlık müthiş Renekton performansıyla MVP ödülünü haketti.
StarScreen'in final istatistikleri:
KDA: 3.8
Ortalama skor sayısı: 3.3
Ortalama ölüm sayısı: 3
Dakika başına minyon: 7.7
Skor katkısı: %63.5
Başarılı oyuncu geçtiğimiz sene de Kış Mevsimi Finali'nde 1907 Fenerbahçe'ye karşı boy göstermiş, fakat kupaya uzanamamıştı. Bu sene tekrar finale yükselmeyi başararak kariyerinin ikinci finalinde MVP seçilmeyi başardı.
Kaynak: Playerbros