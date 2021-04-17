2021 Kış Mevsimi Finali: fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor maçı başlıyor!
2021 Kış Mevsimi Finalinde fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor serisi başlıyor!
2021 Kış Mevsimi Finali - fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor serisi saat 14.00'de başlıyor!
2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nde 1907 Fenerbahçe Espor ile fastPay Wildcats şampiyonluk ünvanı ve MSI 2021 bileti için 5 maçlık seride karşılaşacak.
2021 VFŞL Kış Mevsimi Finali'nde yarı finalde 'i eleyen 1907 Fenerbahçe Espor ile Galatasaray Espor'u eleyen fastPay Wildcats karşılaşıyor. Takım kadroları:
1907 Fenerbahçe Espor ( FB )
Üst Koridor: Oncan
Ormancı: Elramir
Orta Koridor: stillnumb
Nişancı: Neramin
Destek: Sparz
fastPay Wildcats ( IW )
Üst Koridor: Starscreen
Ormancı: Ferret
Orta Koridor: Serin
Nişancı: Holyphoenix
Destek: Farfetch
Kaynak: Playerbros