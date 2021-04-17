2021 Kış Mevsimi Finali: fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor maçı başlıyor!
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2021 Kış Mevsimi Finali: fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor maçı başlıyor!

2021 Kış Mevsimi Finali: fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor maçı başlıyor!
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2021 Kış Mevsimi Finalinde fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor serisi başlıyor!

2021 Kış Mevsimi Finali - fastPay Wildcats ve 1907 Fenerbahçe Espor serisi saat 14.00'de başlıyor!

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Finali'nde 1907 Fenerbahçe Espor ile fastPay Wildcats şampiyonluk ünvanı ve MSI 2021 bileti için 5 maçlık seride karşılaşacak.

2021 VFŞL Kış Mevsimi Finali'nde yarı finalde 'i eleyen 1907 Fenerbahçe Espor ile Galatasaray Espor'u eleyen fastPay Wildcats karşılaşıyor. Takım kadroları:

1907 Fenerbahçe Espor ( FB )

Üst Koridor: Oncan

Ormancı: Elramir

Orta Koridor: stillnumb

Nişancı: Neramin

Destek: Sparz

fastPay Wildcats ( IW )

Üst Koridor: Starscreen

Ormancı: Ferret

Orta Koridor: Serin

Nişancı: Holyphoenix

Destek: Farfetch

Kaynak: Playerbros

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