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2021 Karadeniz Offroad Kupası'nda heyecan Rize'de sürecek

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
2021 Karadeniz Offroad Kupası'nda heyecan Rize'de sürecek

Ardeşen Offroad Kulübü tarafından düzenlenen 2021 Karadeniz Offroad Kupası'nda 5. ayak yarışı hafta sonu Rize'de yapılacak.

ARDEŞEN, RİZE (AA) - Ardeşen Offroad Kulübü tarafından düzenlenen 2021 Karadeniz Offroad Kupası'nda 5. ayak yarışı hafta sonu Rize'de yapılacak.

Türkiye Otomobil Spor Federasyonunda yapılan açıklamada, 27-28 Kasım'da Rize'nin Ardeşen ilçesindeki organizasyona 31 araç ve 62 sporcunun katılacağı belirtildi.

İlk gün kamp alanı etkinliklerinin olacağı organizasyonun ikinci gününde yarış heyecanının yaşanacağı aktarıldı. Fırtına Vadisi Çamlıhemşin yolu üzerindeki parkurda yapılacak yarışın saat 10.00'da start alacağı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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