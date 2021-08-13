2021 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (2021- ÖABT) Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Basın Duyurusu

ÖSYM Başkanlığı tarafından 15 Ağustos 2021 tarihinde 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (2021- ÖABT) yapılacaktır.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 15 Ağustos 2021 tarihinde 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (2021- ÖABT) yapılacaktır. Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile 1 (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında İzmit İlçe Nüfus Müdürlüğü açık bulundurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre