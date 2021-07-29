2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) Nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması Hakkında Basın Duyurusu

ÖSYM Başkanlığı tarafından 1 Ağustos ve 7-8 Ağustos 2021 tarihinde 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) yapılacaktır.

ÖSYM Başkanlığı tarafından 1 Ağustos ve 7-8 Ağustos 2021 tarihinde 2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik) yapılacaktır. Sınavlara katılacak adaylardan Nüfus Cüzdanı veya T. C. Kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için "Sınav Giriş Belgesi" ile bir (bir) adet fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni T. C. Kimlik Kartı düzenleninceye kadar geçerli olmak üzere "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için, 1 Ağustos 2021 Pazar günü 07: 00-14: 30 saatleri arasında İzmit ve Gebze ; 7 Ağustos 2021 Cumartesi günü 07: 00 - 14: 30 ve 8 Ağustos 2021 Pazar günü 07: 00- 10: 00 saatleri arasında İzmit ilçe Nüfus Müdürlükleri açık bulundurulacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

Kaynak: Habermetre