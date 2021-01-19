2021 İSG/1 ve İSG/2 sınavı ne zaman? İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre İSG 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği İSG 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İSG 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?