2021 İSG/1 ve İSG/2 sınavı ne zaman? İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanı) sınav tarihi açıklandı mı?
ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre İSG 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği İSG 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? İSG 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?
ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında İSG sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? İSG ne zaman, saat kaçta olacak?
2021 İSG NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında İSG/1 sınavı 9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 3 Haziran 2021 tarihinde açıklanacaktır.
İSG/1 sınav başvuru tarihleri 24 Mart-31 Mart arasında olacaktır. Geç başvuru günü ise 8 Nisan 2021 'dir.
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında İSG/2 sınavı 12 Aralık 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 6 Ocak 2022 tarihinde açıklanacaktır.
İSG 2021 SINAV TARİHLERİ
2021-İSG/1 : 9 Mayıs 2021
2021-İSG/2 : 12 Aralık 2021
ÖSYM AÇIKLAMASI
"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.
Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
NOT : Güncel gelişmelere ve salgının seyrine göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir.