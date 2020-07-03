2021 ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası ertelendi Trabzon'da yapılması planlanan 2021 ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiği bildirildi.

Trabzon'da yapılması planlanan 2021 ISF Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 yıl ertelendiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programı içerisinde bulunan Dünya Liselerarası Atletizm Şampiyonası'nın, 21-27 Haziran 2021 tarihlerinde Trabzon'da gerçekleştirilmesinin planlandığını anımsattı.

Planlamaya rağmen şampiyona tarihinin Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl sonraya revize edildiğini vurgulayan Öztürk, "ISF tarafından organizasyonun 2022 haziran ayında Trabzon'da gerçekleştirilmesi uygun görüldü ve bu da federasyona bildirildi. Kovid-19 salgını birçok sportif müsabaka gibi bu organizasyonu da etkiledi." diye konuştu.

Öztürk, bir yıl gecikmeyle yapılacak şampiyonada dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye gelecek sporcu ve antrenörleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA