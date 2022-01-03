2021'in son doğan ve 2022'nin ilk bebeğine ziyaret

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 2021 yılının son doğan bebeği ve 2022 yılının ilk bebeğini hastanede ziyaret programı düzenlendi.

Tekirdağ'da 2022 yılının ilk saatlerinde doğması beklenen 2 bebekten birinin 2021'in son saatlerinde doğması ve diğerinin 2022'nin ilerleyen saatlerde doğması Vali'nin yılın ilk bebeklerini ziyaret programını değiştirmesine sebep oldu. Saatler uyuşmayınca Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da her iki bebeği birden ziyaret etme kararı aldı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde doğum yapan 2021 yılının son annesi Selin Sert Baş ile bebeği Selim'i ve 2022 yılının ilk annesi Sevim Arıkan ile bebeği Buse'yi ziyaret etti. Daha sonra annelere çiçek verilerek, aileler tebrik edildi ve bebekler için sağlıklı, hayırlı ömürler temennisinde bulunuldu.

Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'a geçen yılın ve bu yılın ilk bebekleri ziyaretlerine sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, Şehir Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Lütfi Çağatay Onar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İnci Turgut eşlik etti. - TEKİRDAĞ