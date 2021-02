2021'in merakla beklenen 10 oyunu

2021'de PS4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC'de çıkacak en merak verici yeni oyunların hepsi burada! Bu yıl ara piyasaya çıkacağı teyitlenen 2021'in yeni oyunlarının listesi her geçen hafta genişliyor. Bu yıl hangi oyunlar çıkacak? 2021'in merakla beklenen 10 oyununu sizler için derledik.

Pek çok kişi oyunların çıkacağı tarihleri bilmesede Xbox Series X ve PS5'in gelişi sayeside oyunlar hakkında yavaş yavaş bilgiler toplamaya başlıyoruz. Bütün bilgiler daha yeni sıcak bilgiler olarak düşünebiliriz ancak çoğunlukla PS4, Xbox One, Switch ve PC'ye geleceğini oyuncular tarafından bilinmekte. Bu sebepten ötürü istek listenizi büyük tutmanızı öneririz. 2021'de PC ve konsollar için çıkacak bir sürü oyun var. Büyük RGB'lerden sanatsal indi'lere ve çok daha genişine kadar, burada sizler için mutlaka bir oyun varolacaktır.

2021 YILINDA ÇIKMASI ÇOK BEKLENEN 10 OYUN

Prince of Persia: The Sands of Time Remake



Platformlar: PS4, Xbox One, PC, PlayStation 5, Xbox Series X – S

Çıkış Tarihi: 2021 – 2022

Ubisoft, PS2/ Xbox/ Gamecube döneminin en unutulmaz oyunlarından birini Prince of Persia: The Sands of Time'ın yeni bir versiyonuyla geri getiriyor. Bu kadar uzun süredir var olan bir stüdyo için şaşırtıcı gelebilir, ancak bu, Ubisoft'un daha yeni donanım için basitçe yeniden düzenledikleri diğer oyunlardan farklı olarak ilk tam teşekküllü yeniden yapımını işaret ediyor. Bununla birlikte, The Sands of Time Remake, sadece modern grafikler ve oynanışla orijinaline oldukça sadık.

Kena: Bridge of Spirits

Platformlar: PS4, PS5, PC (Epic Games Store)

Çıkış Tarihi: 2021 – 2022

Geliştirici Ember Lab'ın bu yeni ve sevimli oyunu, tuzağa düşürülmüş ruhların yaşadığı terk edilmiş bir köyde kutsal bir dağ tapınağı bulmaya çalışan genç bir ruh rehberi olan Kena'nın hikayesine odaklanıyor. Kena'ya aynı zamanda Rot olarak bilinen sevimli küçük tüylü ruhlar da katılıyor. Yol boyunca size yardımcı olması, yetenekler kazandırması ve ilerlemek için çevrenizdeki ortamı değiştirmesi için yolculuğunuz boyunca Rot toplayabilirsiniz.

Resident Evil 8: Village

Platformlar: PS5, PS4, Xbox Series X, S, Xbox One, PC

Çıkış Tarihi: 7 Mayıs 2021

Resident Evil Village, Resident Evil 7'nin devamı niteliğindedir ve ikinci oyunun olaylarından birkaç yıl sonrasını ele alır. Ethan geri döner ve cevapları ararken kendini gizemli bir köyde yeni bir tür belada bulur. Fragmanda tanıdık yüz Chris Redfield'ın ortaya çıktığını görüyoruz ve Ethan'ı bu garip yeni ortama götüren bir olaylar zincirini başlattığı söyleniyor. Ama Chris neden orada? Fragman bize pek çok soru işareti bırakıyor. Ayrıca, hiç şüphesiz mücadele etmemiz gereken yeni tür birçok düşman bizleri bekliyor.

Ghostwire: Tokyo

Platformlar: PS5, PC

Çıkış Tarihi: Ekim 2021

İnsanlar Toyko'nun neon ışıklı sokaklarından buharlaşmaya başladığında, bir şeylerin pek de doğru olmadığını anladık. Ghostwire: Tokyo'da garip gölgeli figürler sokaklarda devriye gezmeye başlar ve Japon efsaneleri ve efsanelerine dayanan korkunç canavarlar sokaklarda kol gezer. Hayatta kalma-korku serisi The Evil Within'in yapımcıları tarafından geliştirilen oyun, özellikle paranormal varlıklar, doğaüstü olaylar ve komplolar ile fazlasıyla dikkat çekici bir temaya sahip.

Ratchet and Clank: A Rift Apart

Platform: PS5

Çıkış Tarihi: 11 Haziran 2021

Insomniac Games'ten yepyeni bir Ratchet ve Clank oyunu PS5'e özel olarak bu Haziran ayında geliyor. Bu boyut parçalayan macerada Dr. Nefarious, boyutlandırıcıyı sayesinde dünyaları harmanlayarak kahramanlarımıza zor anlar yaşatacak. Ratchet and Clank: A Rift Apart'ta yeni araçlar, yeni dünyalar ve keşfedilecek daha pek çok şey olacak, başka bir boyuttan yepyeni, oynanabilir bir kadın Lombax bu yeniliklere dahil.

Far Cry 6

Platformlar: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC

Çıkış Tarihi: 2021

Evet bu doğru. Far Cry bir kez daha geri dönüyor. "Zaman içinde donmuş tropik bir cennet" olarak tanımlanan Yara'da geçen Far Cry 6, sizi Dani Rojas adında yerel bir Yaran olarak oynamanıza imkan sağlayacak. Bir gerilla savaşçısı rolünü üstlenerek, Anton Castillo'nun (Giancarlo Esposito) diktatörlük rejimini devirmek için yola çıktınız. Yara'nın lideri olan Castillo, ülkeyi eski ihtişamına döndürmek istiyor ve bunu ne şekilde olursa olsun yapmaya hazır.

Horizon Forbidden West

Platformlar: PS5

Çıkış Tarihi: 2021

Aloy, 2017'deki Horizon Zero Dawn'ın devam oyunuyla geri dönüyor ve bu sefer Amerika'daki San Franciso'nun kıyamet sonrası ortamına yolculuk yapacağız. Sony'nin Future of Gaming etkinliğinde paylaştığı fragmanda, Horizon Forbidden West'in PS5'e geleceğini ve muhteşem, canlı manzaralar, yeni büyük makine yaratıkları ve – hepsinden daha ilginç olanı – su altı sahnelerini de içerisinde barındıracağını gözler önüne serdi. Guerrilla Games'in eşsiz dünyasına geri döndüğümüzde, hiç şüphesiz daha fazla gizem bizleri bekliyor olacaktır.

Gotham Knights

Platformlar: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC

Çıkış Tarihi: 2021

WB Games Montreal yepyeni bir Batman oyunu üzerinde çalışıyor, ancak bir sorun var – Batman öldürüldü.

Gotham Knights, stüdyonun "şimdiye kadarki en dinamik ve etkileşimli Gotham Şehri"ni bizlere sunacak. Red Hood, Nightwing, Robin ve Batgirl için mevcut olan benzersiz yetenekler ve beceri ağaçlarıyla yaşayacağımız deneyim için heyecanlıyız. Batman'in yokluğunda pek çok DC kötü adamının Gotham'ın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığına tanıklık edeceğiz. Bu süreçte ister tek ister co-op olarak dört kahramandan birini seçerek Gotham'ı savunacağız.

Atomic Heart

Platformlar: PS5, Xbox Series X, PC, PS4, Xbox One

Çıkış Tarihi: 2021

Atomic Heart, son zamanlarda gördüğümüz en komik görünen canavarlardan bazılarına ev sahipliği yapan tuhaf, atmosferik bir korku nişancı oyunu. İlk olarak 2020'de duyurulan Mundfish'in robotlar ve hologramlarla donatılmış distopik bir SSCB vizyonu olan yapım şimdi 2021'de PS5, Xbox Series X, PC ve son nesil konsollarda piyasaya sürülecek.

Stray

Platform: PS5, PS4, PC

Çıkış Tarihi: Ekim 2021

Hiç küçük bir sokak kedisi olarak oynadığınız bir oyun istediğiniz oldu mu? Merak etmeyin, çok yakında bu deneyime kavuşacaksınız. Bu Stray ve adından da anlaşılacağı gibi, robotlarla dolu bir siberpunk dünyasını keşfeden başıboş bir kedi olarak oynuyorsunuz. Arabaların altına gizlice girebilir, çatılara tırmanabilir ve hatta biraz sinsi olabilirsiniz. Göreviniz, yalnızca B12 olarak bilinen küçük bir dronun yardımını alarak bu uzun zamandır unutulmuş şehirden kaçmak için eski bir gizemi çözmek. Çok tatlı değil mi?

Peki ya siz sizler için hazırladığımız Merakla Beklediğimiz 10 Oyun (2021) listemiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi oyunları merakla bekliyorsunuz? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.