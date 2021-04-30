2021'in ilk çeyreğinde ABD vatandaşlığından ayrılan Amerikalıların sayısı yüzde 92 düştü

NEW ABD dışında yaşayan ve vatandaşlıktan ayrılan Amerikalıların sayısında geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla bu yıl yüzde 92 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

NEW ABD dışında yaşayan ve vatandaşlıktan ayrılan Amerikalıların sayısında geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla bu yıl yüzde 92 oranında düşüş yaşandığı belirtildi.

ABD Vergi Dairesinin (IRS) her 3 ayda bir açıkladığı federal kayıtlara göre, 2021'nin ilk üç ayında yurt dışında yaşayan 228 Amerikalı kendi isteğiyle ABD vatandaşlığından ayrıldı.

2020'nin ilk çeyreğinde 2 bin 909 Amerikalı ABD vatandaşlığından çıkmıştı.

Uzmanlar, 2021'in ilk 3 ayında ortaya çıkan rakamlardan hareketle, bu yıl vatandaşlıktan çıkma işlemlerinin 2013'ten bu yana en düşük seviyede olacağı tahmininde bulunuyor.

En önemli etken vergi yükü

New York merkezli muhasebe şirketi Bambridge uzmanlarına göre, çifte vatandaş olan ve yurt dışında yaşayan Amerikalılar, en fazla vergi yükü nedeniyle ABD vatandaşlığından ayrılmak istiyor.

Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşlarının, her yıl gelirlerini kapsayan tüm yabancı banka hesaplarını, yatırımlarını ve emekli aylıklarını bildirmesi ve bunun üzerinden ABD'ye vergi ödemesi gerekiyor.

ABD'ye dönmeyi düşünmeyen Amerikalılar da bu ek vergi yükünden kurtulmak adına vatandaşlıktan çıkmayı tercih ediyor.

Vatandaşlıktan çıkmak isteyen Amerikalıların yaşadıkları ülkedeki ABD elçiliğine bizzat başvurarak 2 bin 350 dolar ödemesi gerekiyor.

Resmi kayıtlara göre, ABD dışında yaklaşık 9 milyon Amerikan vatandaşı yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru