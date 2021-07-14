2021'in ilk 6 ayında Türkiye'den 4 milyar 155 milyon dolarlık hububat bakliyat ihracatı

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanarak yılın ilk altı aylık sürecinde gerçekleştirilen ihracat rakamları ile sektörel sorunları masaya yatırdı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya Başkanlığında toplanarak yılın ilk altı aylık sürecinde gerçekleştirilen ihracat rakamları ile sektörel sorunları masaya yatırdı.

Türkiye genelinde yılın ilk altı aylık sürecinde 4 milyar 155 milyon dolarlık hububat bakliyat ihracat gerçekleştirildiğini ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya bu ihracatın 1 milyar 214 milyon 635 bin dolarlık bölümünün Güneydoğulu ihracatçılar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. 2021 yılının ilk altı aylık sürecinde Türkiye genelinden 212 ülke ve serbest bölgeye hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini ifade eden TİM Hububat Bakliyat Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya "Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinden 4 milyar 155 milyon dolarlık hububat bakliyat ihracatı gerçekleştirilirken Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ise Haziran ayında 237 milyon 166 bin dolar, yılın ilk altı aylık döneminde ise 1 milyar 214 milyon 635 bin dolarlık ihracata imza atıldı. Yıl sonunda Türkiye genelinden 8,5 milyar dolarlık sektörel ihracat gerçekleştireceğimize inanıyoruz" dedi.

"Anadolu toprakları ihracat başarılarıyla dikkat çekiyor"

Başkan Mahsum Altunkaya yaptığı değerlendirmede, " Türkiye, yılın ilk altı aylık diliminde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerindeki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,7 artarak, 4 milyar 155 milyon 643 bin dolarlık ihracata imza attı. Dünyanın gıda ihtiyacının karşılanmasında önemli rol üstlenen Anadolu toprakları, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatındaki başarılarıyla dikkati çekiyor. Türkiye'nin önemli ihraç kalemleri arasında yer alan sektördeki ihracatçılar, sınırları aşan çalışmalarıyla her geçen gün ticaretlerine yeni pazarlar kazandırırken, mevcut pazarlarındaki paylarını arttırıyor" şeklinde konuştu.

"Salgına rağmen ihracat arttı"

Korona virüs salgınına rağmen küresel anlamda sektördeki ihracatını artıran Türkiye'nin yılın ilk yarısında ihracatını gerçekleştirdiği 4 milyon 972 bin 430 ton üründen 4 milyar 155 milyon 643 bin dolar kazandığını aktaran Altunkaya, "İhracatçılar, geçen yılın aynı dönemine oranla değerde 11,12, miktarda ise 19,7 büyüme kaydetti. Bu dönemde bisküvi-pastadan 582 milyon 603 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye, bitkisel yağ ihracatında ise 555 milyon 313 bin dolar, buğday unundan ise 492 milyon 898 bin dolarlık ihracata imza attı. Aynı dönemde Güneydoğulu ihracatçılarımız ise 168 ülkeye toplam 1 milyar 214 milyon 635 bin dolarlık ürün ihracatı gerçekleştirirken bölgeden en fazla makarna, bitkisel yağlar, buğday unu, bisküvi-pasta, kakaolu ürünler, margarin, irmik, şeker ve şekerli mamuller, yağlı tohumlar ve mamulleri, bulgur, yemler mercimek, nohut, baharat çeşitleri, zeytinyağı ve türevlerinin yanı sıra fasulye ihracatı yapıldı" ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat Irak'a

212 ülke ve serbest bölgeye sektörel ürünler ihraç eden Türkiye'nin en fazla ihracatı 656 milyon 364 bin dolarla Irak'a yaptığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya, "Türkiye, en fazla ihracatını 656 milyon 364 bin dolarla Irak'a gerçekleştirirken bu ülkeyi 272 milyon 8 bin dolarla Suriye ve 236 milyon dolarla ABD takip etti. Suriye ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101,4 yükseldi. İhracatçı birliklerine göre en fazlı ürünün ihracatını 1 milyar 210 milyon 717 bin dolarla GAİB üyesi firmalar sağladı" dedi.

İhracatta yıl sonu hedefi 8,5 milyar dolar

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türk ihracatı açısından önemli olduğunu vurgulayan Altunkaya, salgınla birlikte hububat ve bakliyat sektörünün öneminin dünyaca anlaşıldığını belirtti. Altunkaya, sektörün başarılı bir yıl geçirdiğini belirterek, "2021 yılının ilk 6 ayında 4 milyar 155 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılsonunda hedefimiz 8,5 milyar dolar bandında bir ihracatını gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Covid-19 salgınıyla birçok ülkede sorunlar yaşandı. Ülkemizde sektörümüzde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Tarım ve Orman Bakanlığımızın girişimleriyle tarıma daha çok yatırım yapıldığını ve desteklendiğini hepimiz şahit olduk. Bundan sonra bu desteklerin devam etmesini istiyoruz. Malum biliyorsunuz dünyada ve ülkemizde kuraklıklar ciddi bir şekilde boy gösteriyor. Kuraklık ve sulamayla ilgili çiftçilerimizi desteklemek gerekiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı