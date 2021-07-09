2021'in İlk 6 Ayında e-Devlet Üzerinden 43.103.554 Hizmet Gerçekleştirildi
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2021'in İlk 6 Ayında e-Devlet Üzerinden 43.103.554 Hizmet Gerçekleştirildi

2021'in İlk 6 Ayında e-Devlet Üzerinden 43.103.554 Hizmet Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

e-Devlet Kapısı Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor Bakanlığımıza bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanmak amacıyla Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlete ziyaret sayısı 2021 yılının ilk altı ayında 43. 103. 554'e ulaştı.

e-Devlet Kapısı Vatandaşların Hayatını Kolaylaştırıyor Bakanlığımıza bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanmak amacıyla Türkiye'nin dijital yüzü e-Devlete ziyaret sayısı 2021 yılının ilk altı ayında 43. 103. 554'e ulaştı.

e-Devlet Kapısı vatandaşların işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilecekleri bir alan olması dolayısıyla vatandaştan büyük ilgi görüyor. Gerek hizmete ulaşımı kolaylaştırması gerekse yapılan işlemleri hızlandırması özellikle pandemi döneminde e-Devlet Kapısına ilgiyi artırdı.

Vatandaşlar nüfus ve vatandaşlık hizmetlerine yönelik pek çok işlemi evden çıkmadan e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirdi.

e-Devlete Giriş Katlanarak Artıyor Bakanlığımıza bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü hizmetlerinden yararlanmak amacıyla e-Devlete giriş sayısı 2019 yılında 60. 907. 633, 2020 yılında 71. 894. 662 iken 2021 yılının ilk altı ayında 43. 103. 554 oldu. Vatandaş ile hizmeti bir araya getiren e-Devlet kapısı gelişmeye devam ediyor.

Vatandaşlar En Çok Bu Hizmetlere İlgi Gösterdi 2021 yılının ilk altı ayında 13. 015. 911 kişi Alt Üst Soy Bilgisi Sorgulama, 11. 410. 506 kişi Barkodlu Yerleşim Yeri Sorgulama, 8. 570. 497 kişi Barkodlu Nüfus Kayıt Örneği Oluşturma, 2. 966. 409 kişi Güvenli Belge ve TCKK Sorgulama Servisi, 1. 570. 355 kişi ise Sürücü Belgesi Bilgileri Sorgulama Servisi hizmetinden faydalandı.

Kaynak: Habermetre

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