2021'in II. Çeyreğinde Küresel Birincil Alüminyum Üretimi Yıllık %1 Oranında Arttı
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2021'in II. Çeyreğinde Küresel Birincil Alüminyum Üretimi Yıllık %1 Oranında Arttı

2021'in II. Çeyreğinde Küresel Birincil Alüminyum Üretimi Yıllık %1 Oranında Arttı
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Uluslararası Alüminyum Enstitüsü, tüm yerküredeki birincil alüminyum üretiminin, içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında bir önceki aya göre %3, 5 oranında düşüş, yıllık olarak ise %4, 5 oranında artışla 5, 6 milyon ton olduğunu açıkladı.

Uluslararası Alüminyum Enstitüsü, tüm yerküredeki birincil alüminyum üretiminin, içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında bir önceki aya göre %3, 5 oranında düşüş, yıllık olarak ise %4, 5 oranında artışla 5, 6 milyon ton olduğunu açıkladı.

Haziran ayında belli başlı birincil alüminyum üretim rakamları:

Çin: 3, 3 milyon ton, bir önceki aya göre %3, 1 oranında düşüş, yıllık olarak %7, 2 oranında artış

Körfez İşbirliği Konseyi: 472. 000 ton, bir önceki aya göre %4, 5 oranında düşüş, yıllık olarak değişme yok

Asya (Çin dışında): 370. 000 ton, bir önceki aya göre %2, 4 oranında düşüş

İçinde bulunduğumuz yılın ikinci çeyreğinde yerküredeki birincil alüminyum üretimi, bir önceki çeyrek döneme göre %1, 1 oranında, yıllık olarak ise %5 oranında artışla 16, 8 milyon tona ulaştı.

2021 ikinci çeyreğinde belli başlı birincil alüminyum üretim rakamları:

Çin: 9, 8 milyon ton, bir önceki çeyreğe göre %1, 7, yıllık olarak %8 oranında artış

Körfez İşbirliği Konseyi: 1, 4 milyon ton, bir önceki çeyreğe göre değişme yok, yıllık olarak %0, 6 oranında düşüş

Asya (Çin dışında): 1, 1 milyon ton, yıllık olarak %10, 2 oranında düşüş

Kaynak: steelguru

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

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