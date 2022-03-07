2021'in evden eve nakliyat trendleri açıklandı

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - Dünya genelinde ekonomik dalgalanmalar devam ederken, birçok insan çözümü adres değişikliğinde buldu. Türkiye'de ise 2021'de taşınma taleplerinin yüzde 59'u İstanbul'dan gelirken, sıralamayı yüzde 13 ile Ankara ve yüzde 12 ile İzmir takip etti. Doğaya kaçmak için bölge değiştirenlerin tercihi ise Ege ve Akdeniz oldu.

Pandemiyle birçok insanın yaşam koşullarını gözden geçirmesi ya da çalışma şeklinin farklılaşması taşınma taleplerini de değiştirdi. Evden eve anahtar teslim nakliyat hizmeti sunan online platform etasin.com'un 2021 taşınma istatistikleri araştırması, son dönemde yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. Yaklaşık 20 bin taşınma talebinin incelendiği araştırmada, taleplerin yüzde 59'unun İstanbul'dan geldiği belirtilirken, sıralamayı yüzde 13 ile Ankara ve yüzde 12 ile İzmir takip etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, COVID-19'la birlikte uzaktan çalışma modelinin yaygınlaşması ve doğaya dönmeye yönelik talebin artmasıyla bölge değişikliklerinin de çoğaldığı kaydedildi. Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne yönelik taleplerdeki artışlar dikkat çekti. 2021'de İstanbul'dan İzmir, Muğla ve Antalya'ya taşınanlar artarken, İstanbul'dan, yakın konumda olan ve daha ucuz ev alternatifleri sunan Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya illerine olan toplam talep ise Muğla'ya olan taşınma talebinin 2 katına çıktı. Başkent Ankara'da yaşayanların taşınma tercihlerinde ise İzmir, Antalya ve Mersin ön plana çıktı.

İSTANBUL SAKİNLERİ YEŞİL İLÇELERE KAÇIYOR

Açıklanan verilere göre, 2021'de ülke genelindeki taşınma hareketliliği, İstanbul içinde de görüldü. Doğaya dönük bir yerde yaşamak için şehir dışına gidemeyen birçok kişi, çözümü oksijeni bol ilçelerde buldu. eTaşın'ın verilerine göre İstanbul içinde taşınmak için en çok tercih edilen ilçeler yeşil alan ve bahçeli ev alternatifleri sunan Pendik, Çekmeköy ve Sarıyer olurken, başka ilçelere en çok taşınma ise Şişli'den gerçekleşti. Aynı ilçe içerisinde en yüksek hareketliliğin görüldüğü Kadıköy'de ise taşınan ilçe sakinlerinin yüzde 42'si bina, sokak ya da mahalle değişikliği yaptı.

TAŞINANLARIN YÜZDE 93'Ü SİGORTALI TAŞIMA TALEP EDİYOR

Müşterilerin eşya hasarı riskine yönelik önlem almak istediğini kaydeden online evden eve nakliyat platformu etasin.com, müşterilerinin yüzde 93'ünün sigortalı taşıma talep ettiğinin altını çizdi. Taşınırken eşyaların zarar görmesine karşı güvence sağlayan ve yaygın olarak kullanılan taşınma sigortası, taşınma kararını verenlerin öncelikleri arasında yer aldı. Konuya dair yaptıkları açıklamada pandemiyle birlikte taşınma süreçlerinde temizlik konusunun ön plana çıktığını aktaran eTaşın, sundukları bir diğer hizmet olan taşıma sonrası temizlik ve dezenfeksiyona kadın müşterilerin erkeklerden 2 kat daha fazla talepte bulunduğuna yer verdi.

"2021'de yüksek müşteri memnuniyetiyle yüzde 343 büyüdük"

etasin.com Kurucu Ortağı Kadir Nezih Elgün şirketin 2021 yılı performansıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital dönüşümün hızla arttığı son dönemde taşınma süreçlerinin geleneksel yapıdan çıkıp, müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik gelişmesi gerektiğini görüyoruz. Evden eve nakliyat sektöründeki bu ihtiyacı karşılamak için nakliye hizmetine ek olarak, temizlik, eşya yerleştirme, depolama, dezenfeksiyon, kilit değişimi ve boya/badana gibi taşınmayı tamamlayan hizmetler sunuyoruz. Taşınma işlemlerini daha sürdürülebilir kılmak adına ise dayanıklı ve tekrar kullanılabilen kutuları tercih ederek 2021'de 10 binden fazla karton koli tasarrufu yaptık. Gerek sunduğumuz seçenekler gerekse sürdürülebilir iş modelimizle müşteri memnuniyetini 5 üzerinden 4,81'e çıkardık ve 2021'i bir önceki yıla kıyasla yüzde 343'lük büyüme ile kapattık. Yüksek müşteri memnuniyeti ve güçlü büyüme verileri bize gösteriyor ki gelecek dönemde yatırım alarak ivmemizi daha da artıracak ve sektörün dijital dönüşümüne liderlik edeceğiz."