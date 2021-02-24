2021'in "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesi Kırşehir esnafını sevindirdi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlaması, Kırşehir'de esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerince sevinçle karşılandı.

Genelge için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bu yıl eylül ayında kutlanacak 34. Ahilik Haftası'nın daha heyecanlı ve verimli geçeceğine inanıyor.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığınca 2021 yılının "Ahi Evran Yılı" ilan edilmesinin bu öğretinin merkezi olarak kabul edilen kentte büyük mutlulukla karşılandığını söyledi.

Ahi Evran Veli'nin kurduğu teşkilat ile Anadolu'dan Balkanlara, Asya'dan Afrika'ya kadar feyz verdiğini vurgulayan Öztürk, alınan karar ve yayımlanan genelgenin, onun engin ve evrensel prensiplerinin daha iyi bir şekilde anlaşılmasına katkı yapacağını ifade etti.

Öztürk, bu yıl eylül ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilecek 34. Ahilik Haftası Kutlamaları için ilk hazırlık toplantısının Kırşehir Valisi İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildiğini, daha sonra Ticaret Bakanlığında devam edeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Alınan kararla eylül ayının üçüncü haftasında kutlayacağımız Ahilik Haftası'nın dolu dolu ve heyecanlı olarak geçeceğine inanıyorum. Ahiliğin ne kadar değerli olduğunu Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bu kararla Ahiliğe merak daha da artacaktır, yurt dışından ve içinden gelecek misafirlerimiz olacaktır. Anadolu'da ve dünyada bu yıl Ahiliğin daha verimli şekilde kutlanacağına inanıyorum."

"Ahilik ve Kırşehir'in tanıtılmasına daha fazla fayda sağlayacağına inanıyorum"

Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül de UNESCO'nun Ahi Evran Veli, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'yi 2020-2021 Anma ve Kutlama Yıl Dönümü Programı'na almasının ardından Cumhurbaşkanlığınca bu alanda genelge yayımlanmasının, Ahilik öğretilerinin yaşaması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Ahiliğin her sene Kırşehir'de bayram havasında kutlandığını belirten Üçgül, şunları kaydetti:

"Bu yıl hem UNESCO hem de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Ahi Evran Veli'nin ön plana çıkarılması Kırşehir için önemlidir. Bu nedenle tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının bu yılki Ahilik Haftası kutlamalarına daha çok katkı vereceklerine inanıyoruz. Bu katkının Ahilik ve Kırşehir'in tanıtılmasına daha fazla fayda sağlayacağına inanıyorum. Tüm ilgili kesimlere destek çağrısı yapıyorum. Ahi Evran Veli'yi çok daha iyi bir şekilde tanıtmamız ve anlatmamız gerekiyor. UNESCO ve Cumhurbaşkanlığının Ahi Evran Veli ile ilgili kararları bizlere yeni bir sorumluluk ve görev vermektedir. Ahiliğin bu topraklara yaptığı katkıyı en iyi şekilde işlememiz lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner