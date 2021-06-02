2021 - I. Doktora Yeterlik Sınav İlanı
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2021 - I. Doktora Yeterlik Sınav İlanı

2021 - I. Doktora Yeterlik Sınav İlanı
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GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK YAZILI VE SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU2021 Yılı I. Doktora Yeterlik SınavıYazılı SınavGüvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı - Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı1. Oturum: 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 09: 00 - 13: 002.

GÜVENLİK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA YETERLİK YAZILI VE SÖZLÜ SINAVI DUYURUSU

2021 Yılı I. Doktora Yeterlik Sınavı

Yazılı Sınav

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi Anabilim Dalı - Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı

1. Oturum: 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 09: 00 - 13: 00

2. Oturum: 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 14: 30 - 16: 30

3. Oturum: 24 Haziran 2021 Perşembe günü saat: 09: 00 - 13: 00

Yer : GBE 1. Kat P ve G Sınıfı

Sözlü Sınav

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD Doktora Programı

Sözlü Sınav: 25 Haziran 2021 Cuma Günü günü saat 14: 00

Yer: GBE 1. Kat G sınıfı

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Doktora Programı

Sözlü Sınav: 25 Haziran 2021 Cuma Günü günü saat 14: 00

Yer: GBE Zemin Kat Seminer Sınıfı

*** Her iki Anabilim Dalı için, Yazılı Sınavları Çarşamba günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum, Perşembe günü sabah tek oturum şeklinde yapılacaktır.

*** Yazılı sınava katılacak öğrencilerin üç oturuma da girmeleri zorunludur.

*** Sınava kayıt yenileyen öğrenciler alınacak olup, bu dönem dahil 5. yarıyılını tamamlayan öğrencilerin katılımı zorunludur.

***2021 Yılı Haziran ayında yapılacak Doktora Yeterlik Sınavına 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde ders aşamasına tamamlayan öğrenciler başvurabilecektir.

*** Doktora Yeterlik Sınavına bir kez girip başarısız olan öğrencilerin yeterlik sınavına girmesi zorunlu olup, başvuruda bulunmayan veya başvuruda bulunup sınava katılmayan öğrenciler ikinci kez başarısız sayılacaktır.

*** Son Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı günü saat 17: 00

Başvuru Formu için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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