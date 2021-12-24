2021 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 24.12.2021 - Haberler
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2021 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 24.12.2021

2021 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 24.12.2021
Habermetre - Haberler | Toplum

Atılım Üniversitesi 2012'den beri TÜBİTAK tarafından hazırlanarak yayınlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi içinde her zamanki gibi üst sıralardaki yerini koruyarak, Ankara'daki vakıf üniversiteleri arasında ilk üç arasında yer aldı.

ANKARA (Habermetre) - Atılım Üniversitesi 2012'den beri TÜBİTAK tarafından hazırlanarak yayınlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi içinde her zamanki gibi üst sıralardaki yerini koruyarak, Ankara'daki vakıf üniversiteleri arasında ilk üç arasında yer aldı.

34 devlet üniversitesi ve 15 vakıf üniversitesi ilk 50 üniversite içinde yer aldı. Atılım Üniversitesi Ankara'daki vakıf üniversiteleri arasında 3. ve vakıf üniversiteleri arasında 8. genel sıralamada ise 33. sırada yer aldı.

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