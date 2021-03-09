2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu
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2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu

09.03.2021 10:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:00
2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu

2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 4 Yıldızlı ayaklarından Katara Kupası'nda milli sporcuların mücadelesi sürüyor.

2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Turu 4 Yıldızlı ayaklarından Katara Kupası'nda milli sporcuların mücadelesi sürüyor.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da yapılan turnuvada, Sefa Urlu-Selçuk Şekerci ikilisi ön eleme turu ilk maçında Polonya'dan Rudol-Miszcuk ikilisine 21-17 ve 21-15'lik setlerle 2-0 mağlup olarak elendi.

Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe çifti ise ön eleme turu ilk maçında İsviçre'den Metral/Haussener ikilisini 22-20 ve 21-13'lük setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

İkinci turda Meksika'dan Ontiveros-Virgen ikilisini 2-0 (21-15, 21-16) yenen Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe çifti, Katara Kupası'nda ana tabloya yükselmeyi başardı.

Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ikilisi, D Grubu'nda Crabb Ta-Gibb (ABD), Heidrich-Gerson (İsviçre) ve Grimalt M.-Grimalt E. (Şili) çifti ile karşılaşacak.

Milliler, D Grubu'ndaki ilk maçında bugün TSİ 14.10'da sahaya çıkacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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