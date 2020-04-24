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Dünya Şampiyonası, Roma, Spor, Haber

2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası bir yıl ertelendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendiğini açıkladı.

24.04.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:16
2021 FIVB Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası bir yıl ertelendi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB), 2021 Plaj Voleybolu Dünya Şampiyonası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendiğini açıkladı.

FIVB tarafından yapılan açıklamada, plaj voleybolunda gelecek yıl yaz aylarında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenmesi planlanan dünya şampiyonasının Haziran 2022'ye ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, ev sahipliği konusunda değişiklik olmayacağı ve turnuvanın Roma'da gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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