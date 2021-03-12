2021 fitre ne kadar? Diyanet İşleri fitre miktarını belirledi! Fıtır sadakası ne kadar?

2021 fitre miktarı ne kadar? On bir ayın sultanı Ramazan ayının yaklaşmasıyla Diyanet İşleri Başkanlığı fitre miktarını belirledi. Ülkemizde fitre fiyatı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından geçim standartları göz önüne alınarak hesaplanıyor. Peki, 2021 fitre miktarı ne kadar? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen 2021 fitre tutarı... 2021 fitre ne kadar?

Diyanet İşleri tarafından belirlenen fitre miktarının açıklanmasının ardından 2021 fitre ne kadar? Fıtır sadakası ne kadar? sorularının yanıtları aranıyor. Üç ayların başlaması ve 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor.

FİTRE NEDİR?

Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak, Müslümanların belirli kişilere vermesi vacip olan sadakadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığında yer alan bilgilere göre, kişi, kendisinin ve küçük çocukların fitrelerini vermekle yükümlü. Fıtır sadakasının, vacip olma zamanı Ramazan Bayramı'nın birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Ayrıca, bayram gününde veya daha sonra da verilebilir.

Fitrenin amacı, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standartlarına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanmasıdır.

2021 FİTRE NE KADAR?

Diyanet bu yılki fitre miktarını 30 lira olarak belirledi. Fitre, Ramazan'da Müslümanların fakirlere vermesi gereken sadaka ile fakirin bir günlük yiyeceğinin karşılanması anlamına geliyor. Günümüzde fıtır sadakası miktarı, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde belirleniyor.

Geçtiğimiz yıl 27 lira olarak hesaplanan bir günlük fitre miktarı bu yıl geçim şartları da göz önünde bulundurularak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3 lira zamlandı. Buna göre 2021 fitresi 30 lira olarak belirlendi.

Diyanet bir kişi için gerekli fitre miktarını günlük 30 lira olarak belirledi. 2011'de 7.5 lira olan fitre miktarı geçen yıl 27 liraydı. Bu yılki aylık asgari ücret ise 2 bin 825 lira ve 4 kişilik bir aileye bölündüğünde kişi başına günlük 24 lira düşüyor. Diyanet'in belirlediği rakam ise bundan 6 lira daha fazla.

FITIR SADAKASI NEDİR, NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan'ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû', VI, 128).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.