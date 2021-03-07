2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak
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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak

07.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:40
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın yapılacak

Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

Basketbolda 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın kura çekimi yarın gerçekleştirilecek.

İspanya ile Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonun kura çekimi, İspanya'nın Valencia kentinde yapılacak.

Takımların dörderli dört gruba ayrılacağı kura çekimi, TSİ 14.00'te başlayacak ve FIBA'nın YouTube kanalından takip edilebilecek.

Elemelerde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Türkiye, en iyi 5 grup ikincisi arasına kalarak şampiyonaya katılma hakkını kazanmıştı.

Kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: İspanya, Fransa, Sırbistan, Belçika.

2. torba: İsveç, Rusya, Slovenya, İtalya.

3. torba: Belarus, Çekya, Karadağ, Türkiye.

4 torba: Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Yunanistan.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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