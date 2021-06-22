2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu.

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kalan tüm takımlar belli oldu.

Türkiye'nin grup aşamasında elendiği turnuvanın son 16 turu, dört karşılaşmayla tamamlandı.

Rakiplerini mağlup eden İsveç, Bosna Hersek, İspanya ve Rusya son 16 turuna adını yazdıran takımlar oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

İtalya-İsveç: 46-64

Bosna Hersek- Hırvatistan: 80-69

İspanya-Karadağ: 78-51

Rusya-Slovenya: 93-75

Organizasyonda çeyrek final maçları, 23 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Bu turda Belarus-İsveç, Fransa-Bosna Hersek, Sırbistan-İspanya ve Belçika-Rusya maçları oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

EURO 2020 B Grubu'nu 2. bitiren Danimarka'nın son 16 turunda rakibi Galler oldu
EURO 2020 B Grubu'nu 2. bitiren Danimarka'nın son 16 turunda rakibi Galler oldu
Suarez'in İtalya'daki tartışmalı dil sınavına ilişkin soruşturmada 4 kişinin yargılanması istendi
Suarez'in İtalya'daki tartışmalı dil sınavına ilişkin soruşturmada 4 kişinin yargılanması istendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Hulusi Akar Angela Merkel Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Hande Ataizi Kıvanç Tatlıtuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 00:30:36. #1.16#

title