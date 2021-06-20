2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Salon: RhenusHakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Radomir Vojinovic (Karadağ), Marek Kukelcik (Slovakya)Türkiye: Olcay Çakır 10, Pelin Bilgiç 13, Bahar Çağlar Ökten, Melis Gülcan 15, Quanitra Hollingsworth 16, İnci Güçlü, Şerife Alperi Onar, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan,...

Salon: Rhenus

Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Radomir Vojinovic (Karadağ), Marek Kukelcik (Slovakya)

Türkiye: Olcay Çakır 10, Pelin Bilgiç 13, Bahar Çağlar Ökten, Melis Gülcan 15, Quanitra Hollingsworth 16, İnci Güçlü, Şerife Alperi Onar, Esra Ural Topuz, Sevgi Uzun, Meltem Yıldızhan, Göksen Fitik 2, Tuğçe Canıtez 5

Belçika: Allemand 4, Delaere 13, Meesseman 15, Mestdagh 7, Linskens 11, Massey 4, Mestdagh 9, Vanloo

1. Periyot: 15-16

Devre: 31-41

3. Periyot: 45-51

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona veda etti.

Milli takım, Fransa'nın Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynadığı ilk iki grup maçında da sahadan mağlup ayrılmıştı.

C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenilen milliler, Bosna Hersek'e de 64-54 kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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