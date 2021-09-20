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2021 Engel Atlama Balkan Şampiyonası, Yunanistan'da sona erdi

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
2021 Engel Atlama Balkan Şampiyonası, Yunanistan'da sona erdi

Yunanistan'da düzenlenen 2021 Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nı sona erdi.

Yunanistan'da düzenlenen 2021 Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nı sona erdi.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 17-19 Eylül tarihlerinde başkent Atina'da düzenlenen şampiyonada Türkiye adına yıldız, genç, genç yetişkin, ustalar ve amazon kategorilerinde takım ve ferdi olarak 40 at katıldı.

Şampiyonanın ikinci gününde Sinan Gencer ekip şefliğinde Talya Afyoneri, Serra Sengel, Nasmina Öztürk ve Talya Topalyan'dan oluşan Amazonlar Milli Takımı ikinci, Burak Tüter, Eda Bozanoğlu, Azra Öztürk ve Efe Arguç'tan oluşan Genç Yetişkin Milli Takımı üçüncü oldu.

Şampiyonanın üçüncü gününde ise Ceren Ertöz, Duru Ersoy, Alin Yazıcı ve Ela Jansel Genel'den oluşan Yıldız Milli Takımı üçüncülüğü, aynı gün koşulan Gençler Milli Takım yarışmasında Irmak Mermer, Alara Türkay, Mert Kırık ve Burak Alparslan'dan oluşan milli takım ise ikinciliği elde etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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