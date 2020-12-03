2021 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 emekli zam oranları ne kadar?
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2021 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 emekli zam oranları ne kadar?

03.12.2020 21:39 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:43
2021 Emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 2021 emekli zam oranları ne kadar?

Emekli maaşı 2021 yılı Ocak ayında zamlanacak. Hakem kurulu kararı kapsamında alınan zam kararı ve mevcut zamların üzerine Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkları yansıtılacak. Peki 2021 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı oranları ne kadar olacak? İşte 2021 emekli maaş zammı beklentisi...

Milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Emekli maaşı 2021 yılı Ocak ayında zamlanacak. Hakem kurulu kararı kapsamında alınan zam kararı ve mevcut zamların üzerine Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkları yansıtılacak. Peki 2021 Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaşı zammı oranları ne kadar olacak? İşte 2021 emekli maaş zammı beklentisi haberimizde...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki yüzde 12,47'lik 2020 yılı TÜFE tahminine göre, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6,35 olacak.

EMEKLİYE KAÇ PARA ZAM YAPILACAK?

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak.

EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 404,84 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 780 lira 21 kuruşa çıkacak.

MEMURA YÜZDE 3, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE YÜZDE 7 ZAM

Kasım sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 14,03 olurken, temmuz-kasım arasında enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşti. Hal böyle olunca memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı ödeneceği de kesinleşmiş oldu. Memur ve memur emeklileri bugünkü enflasyon rakamları baz alındığında yüzde 4'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 3,02'lik enflasyon zammı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de ocak ayında yüzde 7 zam imkanı doğdu.

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