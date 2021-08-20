2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Yapılacağı Gün, Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu
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2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Yapılacağı Gün, Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu

2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Yapılacağı Gün, Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu
Habermetre - Haberler | Toplum

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2021/11 İngilizce) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C.

21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2021/11 İngilizce) katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere -yanında "Sınava Giriş Belgesi" ile bir fotoğraf getirmeleri kaydıyla- yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için 21. 08. 2021 Cumartesi günü 11. 00-13. 30 saatleri arasında Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Kaynak: Habermetre

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2021-Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın Yapılacağı Gün, Pursaklar İlçe Nüfus Müdürlüğünün Açık Tutulacağına İlişkin Basın Duyurusu - Haberler
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