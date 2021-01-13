2021 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS nedir?
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2021 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS nedir?

13.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:02
2021 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS nedir?

Adayları sevindirici haber Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. EKPSS için atama yapılacağının müjdesini verildi. Peki, 2021 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS nedir?

2021-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme ataması yapılmaya başlanacak. 2021 EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak? EKPSS nedir?

2021 EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

"Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet adresinde (www.osym.gov.tr) yayımlanacak olan tercih kılavuzuna göre gerçekleştirebilecek. Adayların, tercih kılavuzunda yer alan kadroları tercih edebilmeleri için öğrenim düzeylerine göre 2018-EKPSS veya 2020-EKPSS'ye girmiş ya da 2018-Kura veya 2020-Kura ile yerleştirme için başvuru yapmış olması gerekiyor. Adaylar tercih işlemlerini; 13-19 Ocak arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Ocak saat 23.59'a kadar yapabilecek." Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 1093 genç için de tercih işlemlerinin 19 Ocak saat 23.59'a kadar uzatıldığına değinerek, "Gençlerimizden gelen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde tercih işlemleri 19 Ocak'a kadar uzatıldı." ifadelerini kullandı.

2021 EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun Bakanlığın internet sitesi "https://www.ailevecalisma.gov.tr" adresinde yayınlandığını vurgulayan Selçuk, tercihlerin ise "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden yapılabildiğini hatırlattı. Bakan Selçuk, bu ay içinde şehit yakını ve gazilerin de kamuya yerleştirmesinin yapılacağını kaydetti.

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