2021 EKPSS mühendis kadroları! 2021 EKPSS tercihleri nasıl yapılır?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri 13 Ocak itibariyle ÖSYM tarafından yayınlandı. Heyecanla tercih yapmayı bekleyen EKPSS başvuru adayları için yeni bir güncelleme geldi. EKPSS mühendis kadrolarındaki nitelik kodları düzelendi. 2021 EKPSS mühendis kadroları! 2021 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? sorusu ise EKPSS adaylarının en çok

13 Ocak tarihinde başlayan, 19 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek olanEKPSS tercihleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Mühendis kadrolarındaki nitelik kodları,Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendi. 2021 EKPSS mühendis kadroları! 2021 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Detaylarda!

2021 EKPSS MÜHENDİS KADROLARI!

ÖSYM'nin bugün resmi internet sitesinde yayınlanan EKPSS tercihlerine göre 2021 EKPSS mühendis kadrolarındaki nitelik kodları hakkında güncelleme yapıldı. ÖSYM'nin 2021 EKPSS tercihleri hakkında şu duyuruyu yaptı.

'13 Ocak 2021 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda yer alan Tablo-4'te, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Mühendis" kadrolarındaki nitelik kodları, Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

2021 EKPSS/Kura Tercih Kılavuzu Tablo-4, yeni haliyle ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır. Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken, Tercih Kılavuzunda yapılan düzenlemelere ve değişikliklere dikkat etmeleri gerekmektedir.

2021 EKPSS/Kura için tercih yapan/tercih yapacak adaylara önemle duyurulur.'

2021 EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

13 Ocak 2021 tarihinde başlayan ÖSYM, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru adayları, EKPSS tercihlerini ekte belirtilen 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'ye ait olan https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden aday TC kimlik numarası ve aday şifre işlemlerini girerek yapabilecek. 19 Ocak 2021 tarihinde sonlanacak olan EKPSS tercihleri için aday olan öğrenciler tercih işlemleri kılavuzunu inceledikten sonra işlemlerini yapabilirler.