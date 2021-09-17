2021 Ek Yerleştirme Tercihleri : : Beykoz Üniversitesi

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10: 00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23: 59'da sona erecektir.

Üniversitemizin ek yerleştirmede öğrenci alacağı program ve kontenjanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ek yerleştirme işlemleri ile ilgili özet bilgiler aşağıdaki gibidir;

Ek yerleştirme işlemleri için ÖSYM'ye 24 Eylül 2021 tarihi saat 23. 59'a kadar 25, 00 TL ek yerleştirme ücreti yatırılması gerekmektedir. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılacak, ÖSYM tarafından yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

2021-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2021-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. 2021-YKS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan önlisans programları ile lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Beykoz Üniversitesi Kontenjanları

Üniversitemizin ek yerleştirmede öğrenci alacağı program ve kontenjanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ek yerleştirme ile üniversitemize yerleşen adaylarımız da %50 burslu kontenjanlarımızı ilk 5 tercihlerine yazıp yerleşmeleri durumunda %25 oranında tercih bursundan faydalanabilecektir.

Öğrenim ücretlerine buradan ulaşabilirsiniz.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız .

Yüz Yüze Buluşma için Kavacık Yerleşkemizdeyiz

Adaylarımız ve aileleri 18-19 Eylül Cumartesi-Pazar günleri de dahil olmak üzere 23 Eylül Perşembe akşamına kadar her gün 09. 00 - 17. 00 saatleri arasında Kavacık Yerleşkemizde (Vatan Caddesi No. 69 - Kavacık Beykoz) uzman tercih danışmanlarımız ile yüz yüze görüşüp bilgi alabilirler.

Sorularınız için 0216 912 22 52 numaralı telefondan bize ulaşabilir ya da sizi aramamız için " BİZ SİZİ ARAYALIM FORMU "muzu doldurabilirsiniz.

Online'da Nasıl Buluşuruz?

Sosyal mesafemizi koruduğumuz, zorunlu olmadıkça temastan kaçındığımız bugünlerde buluşma platformlarımıza geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Online Tercih Danışmanlığı"nı da ekledik. 17 Eylül 2021 tarihinden itibaren Üniversitemizin Aday Öğrenci İlişkileri Ekibi ile görüntülü olarak gerçekleştireceğiniz online tercih danışmanlığı hizmetimiz ile önlisans, lisans programlarımız ve ek tercihleriniz hakkındaki tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

"Online Tercih Danışmanlığı" hizmetimiz her gün 10. 00-16. 00 saatleri arasında randevulu olarak gerçekleştirilecektir.

"Online Tercih Danışmanlığı" için randevu oluşturmak için lütfen aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Formda Aday Öğrenci İlişkileri Ekibimiz görüşmek istediğiniz günü ve saati belirtmeniz gerekmektedir. Ekibimiz görüşme saatinden biraz önce telefonla irtibata geçerek online platformda buluşmayı sağlayacaktır.

Önlisans, lisans programlarımız ve tercihleriniz hakkındaki tüm sorularınızı +90 530 230 52 46 numaralı WhatsApp hattımızdan da iletebilirsiniz. Aday Öğrenci İlişkileri Ekibimiz sorularınızı hemen yanıtlayacaktır.

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