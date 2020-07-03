2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos'ta başlayacak
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2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos'ta başlayacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı açıklandı.

2021 eğitim ve öğretim yılı 31 Ağustos'ta başlayacak
03.07.2020 19:22 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:43

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla yayımlanan genelgeyle, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı açıklandı.

Bakan Ziya Selçuk imzasıyla yayımlanan '2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi' genelgesi 81 ile gönderildi. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlandığı anımsatıldı. Resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılının, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlıkça hazırlanan 'Eğitim Programı' ile başlayacağı bildirildi.

31 AĞUSTOS 2020'DE BAŞLAYACAKBu kapsamda, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin düzenlendiği kaydedildi. Buna göre; öğretmenlerin mesleki çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos- 04 Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.2'NCİ DÖNEM 18 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

Birinci dönem ara tatili, 16 Kasım 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2020 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 05 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 08 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili, 12 Nisan 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Nisan 2021 Cuma günü sona erecek. Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 'Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi' örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecek. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.


Kaynak: DHA

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