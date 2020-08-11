2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama 2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıkladı.

2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA