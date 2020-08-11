2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama
2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıkladı.
11.08.2020 22:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:15
2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA