2021’e hazır olacağım 20 kez Grand Slam zaferine ulaşan Roger Federer, sağ ayağından ameliyat olmuş ve sezonu kapattığını, tamamen iyileşene dek kortlara geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

20 kez Grand Slam zaferine ulaşan Roger Federer, sağ ayağından ameliyat olmuş ve sezonu kapattığını, tamamen iyileşene dek kortlara geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

Federer, Tokyo Olimpiyatları’nın son günü olan 8 Ağustos 2021’de 40 yaşına girmiş olacak. Olimpiyat’larda tek erkeklerde koleksiyonuna altın madalya eklemek isteyen Federer, “2021’e hazır olacağım. Tokyo’da oynamak istiyorum. Orası mükemmel bir şehir. Ayrıca eşimle tanıştığım yer de (2000 Olimpiyatları) orası.” dedi.

“İki kez ameliyat oldum ve şu an korta çıkamam fakat 2021’de hazır olacağıma inanıyorum.”

İsviçreli raket, sezonda başlayacak olan Grand Slam’lere dair ise, “Seyircinin olmadığı kortlarda oynamak istemem, buna şüphe yok. Fakat şu anda hepimizin bildiği bir şey var, eğer tenisin geri gelmesini istiyorsak alışmadığımız durumlara ayak uydurmak zorundayız. Taraftarlar geldiğinde bile hem onları hem de kendimizi korumak için onlarla iç içe olmamalıyız. Aramıza maalesef mesafe koymalıyız.” dedi.

Kaynak: EuroSport.com